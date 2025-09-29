https://ria.ru/20250929/matvienko-2045160431.html

Матвиенко рассказала о повышении роли губернаторов в политической системе

Матвиенко рассказала о повышении роли губернаторов в политической системе - РИА Новости, 29.09.2025

Матвиенко рассказала о повышении роли губернаторов в политической системе

С началом работы Госсовета России повысилась роль губернаторов в политической системе страны, она стала более сбалансированной, в этом смысле Госсовет теперь... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:52:00+03:00

2025-09-29T15:52:00+03:00

2025-09-29T15:52:00+03:00

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_0:119:3232:1937_1920x0_80_0_0_5fc504d2c2834b2e58931441c319965e.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. С началом работы Госсовета России повысилась роль губернаторов в политической системе страны, она стала более сбалансированной, в этом смысле Госсовет теперь одна из главных несущих конструкций нашего федерализма, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Госсовету России исполняется 25 лет. "Для Совета Федерации, как для Палаты регионов, особенно важно, что повысилась роль губернаторов в политической системе страны. Она стала более сбалансированной. В этом смысле Государственный Совет - теперь одна из главных несущих конструкций нашего федерализма", - сказала политик в эфире "Первого канала". По ее мнению, благодаря этому во многом выросло качество государственных решений. "И в том, что на самые серьёзные вызовы последних лет наша страна отвечала всегда скоординированно, системно, продуманно, без шараханий.. считаю роль Государственного Совета также значительна", - сказала политик.

https://ria.ru/20250929/putin-2045072876.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, политика