Матвиенко рассказала о повышении роли губернаторов в политической системе - РИА Новости, 29.09.2025
15:52 29.09.2025
Матвиенко рассказала о повышении роли губернаторов в политической системе
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. С началом работы Госсовета России повысилась роль губернаторов в политической системе страны, она стала более сбалансированной, в этом смысле Госсовет теперь одна из главных несущих конструкций нашего федерализма, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Госсовету России исполняется 25 лет. "Для Совета Федерации, как для Палаты регионов, особенно важно, что повысилась роль губернаторов в политической системе страны. Она стала более сбалансированной. В этом смысле Государственный Совет - теперь одна из главных несущих конструкций нашего федерализма", - сказала политик в эфире "Первого канала". По ее мнению, благодаря этому во многом выросло качество государственных решений. "И в том, что на самые серьёзные вызовы последних лет наша страна отвечала всегда скоординированно, системно, продуманно, без шараханий.. считаю роль Государственного Совета также значительна", - сказала политик.
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. С началом работы Госсовета России повысилась роль губернаторов в политической системе страны, она стала более сбалансированной, в этом смысле Госсовет теперь одна из главных несущих конструкций нашего федерализма, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Госсовету России исполняется 25 лет.
"Для Совета Федерации, как для Палаты регионов, особенно важно, что повысилась роль губернаторов в политической системе страны. Она стала более сбалансированной. В этом смысле Государственный Совет - теперь одна из главных несущих конструкций нашего федерализма", - сказала политик в эфире "Первого канала".
По ее мнению, благодаря этому во многом выросло качество государственных решений. "И в том, что на самые серьёзные вызовы последних лет наша страна отвечала всегда скоординированно, системно, продуманно, без шараханий.. считаю роль Государственного Совета также значительна", - сказала политик.
Заголовок открываемого материала