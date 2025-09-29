https://ria.ru/20250929/lukash-2045008182.html
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20 в США
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20 в США - РИА Новости, 29.09.2025
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20 в США
Динамика российско-американских отношений повлияет на планы Владимира Путина участвовать в саммите G20 в США, заявила в интервью РИА Новости шерпа Светлана... РИА Новости, 29.09.2025
ООН, 29 сен — РИА Новости, Сергей Попов. Динамика российско-американских отношений повлияет на планы Владимира Путина участвовать в саммите G20 в США, заявила в интервью РИА Новости шерпа Светлана Лукаш."Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США", — сказала она на полях Генассамблеи ООН.Лукаш отметила, что окончательное решение остается за Путиным. Саммит G20 в 2026-м впервые за 20 лет пройдет в США и будет приурочен к 250-летию независимости страны. Встречу проведут в Майами.Американский президент Дональд Трамп заявлял, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
