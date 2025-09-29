Рейтинг@Mail.ru
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20 в США - РИА Новости, 29.09.2025
03:48 29.09.2025 (обновлено: 14:37 29.09.2025)
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20 в США
в мире
россия
майами
сша
владимир путин
светлана лукаш
дональд трамп
большая двадцатка
ООН, 29 сен — РИА Новости, Сергей Попов. Динамика российско-американских отношений повлияет на планы Владимира Путина участвовать в саммите G20 в США, заявила в интервью РИА Новости шерпа Светлана Лукаш.&quot;Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США&quot;, — сказала она на полях Генассамблеи ООН.Лукаш отметила, что окончательное решение остается за Путиным. Саммит G20 в 2026-м впервые за 20 лет пройдет в США и будет приурочен к 250-летию независимости страны. Встречу проведут в Майами.Американский президент Дональд Трамп заявлял, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
в мире, россия, майами, сша, владимир путин, светлана лукаш, дональд трамп, большая двадцатка
В мире, Россия, Майами, США, Владимир Путин, Светлана Лукаш, Дональд Трамп, Большая двадцатка, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
ООН, 29 сен — РИА Новости, Сергей Попов. Динамика российско-американских отношений повлияет на планы Владимира Путина участвовать в саммите G20 в США, заявила в интервью РИА Новости шерпа Светлана Лукаш.
"Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США", — сказала она на полях Генассамблеи ООН.

Лукаш отметила, что окончательное решение остается за Путиным.
Саммит G20 в 2026-м впервые за 20 лет пройдет в США и будет приурочен к 250-летию независимости страны. Встречу проведут в Майами.
Американский президент Дональд Трамп заявлял, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.

В настоящее время в "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.

