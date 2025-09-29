https://ria.ru/20250929/kitaj-2045044822.html

В Китае хотят открыть около 300 новых точек продаж российских товаров

В Китае хотят открыть около 300 новых точек продаж российских товаров

ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Около 300 точек розничных продаж российских товаров разных форматов, включая магазины, полки, автоматы с напитками, могут открыть в Китае до конца года, это пока планы в стадии согласования, заявил РИА Новости в понедельник генеральный директор группы компаний "Энергия Экспорта" Илья Романов. "Энергия Экспорта" является официальным оператором Российского экспортного центра в Китае по программе Российского национального павильона. "Наша задача, как оператора, это построить систему снабжения, и в момент получения заказа выполнить обязательства. Работа непростая даже в рамках РФ, если открывать сети и снабжать магазины, но на территории Китая возникает ещё необходимость сначала поставки продукции из России на территорию КНР, потом здесь сборка и отправка до магазина. Мы уже год строим эту систему, первый такой магазин у нас был открыт в прошлом году в городе Чэнду, потом в Шэньчжэне, в Шэньяне, в Шанхае, в Тяньцзине, в Харбине", - заявил Романов. Всего на данный момент, по его словам, торговые точки открыты в восьми китайских регионах. "Наша цель - это 300 точек. Но 300 точек это необязательно магазины, сейчас разрабатывается формат "полки" Российского национального павильона, холодильников под напитки, то есть рассмотреть вариант открытия таких точек на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, в ресторанах, в гостиницах, в крупных розничных сетях, постановка угла Российского национального павильона, то есть развитие количественного присутствия", - указал он. При этом собеседник агентства отметил, что "флагманских магазинов, конечно, будет немного, они фактически являются образцами, примерами, также сейчас рассматривается вариант масштабирования, когда на одной площадке может присутствовать, допустим, и китайская продукция, но не контрафактная, и российская, то есть в случае, если соблюдены условия разделения площадей". "В октябре у нас открывается ещё магазин в Ляонине, и по одному дополнительному магазину в Харбине, Шанхае и Тяньцзине. До конца года у нас план открыть несколько сотен точек, но эти точки будут не только флагманскими магазинами, но на октябрь сейчас пока видимость - это ещё плюс пять магазинов, уже есть выбранная площадь, уже подписан договор и сейчас партнеры занимаются благоустройством площадок", - указал он. В качестве цели компании он указал, что "до конца октября в планах 100 розничных точек, их планируется выбрать и закрепиться, а до конца года 300 точек, это тот план, который мы с партнерами согласовываем". Флагманский магазин Российского национального павильона РЭЦ площадью 800 квадратных метров открылся в понедельник в Пекине, на его полках представлен широкий ассортимент продукции от более чем 100 российских производителей. Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом - единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественного агроэкспорта.

