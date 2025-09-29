Рейтинг@Mail.ru
"RT.Док: Время наших героев" впервые прошел в Белоруссии - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:11 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/kino-2045200566.html
"RT.Док: Время наших героев" впервые прошел в Белоруссии
"RT.Док: Время наших героев" впервые прошел в Белоруссии - РИА Новости, 29.09.2025
"RT.Док: Время наших героев" впервые прошел в Белоруссии
В здании Национальной библиотеки Беларуси в Минске впервые прошел международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:11:00+03:00
2025-09-29T18:11:00+03:00
культура
культура
новости культуры
россия
минск
белоруссия
родион мирошник
олег гайдукевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045188124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b84b9070a6cdace6f0d3ecbc00046b0.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В здании Национальной библиотеки Беларуси в Минске впервые прошел международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"."Зрителям были показаны шесть документальных лент о событиях на Донбассе и героях СВО. В торжественной обстановке RT передал в архивы библиотеки коллекцию документальных лент RT.Док (33 картины) и 1000 копий поэтического сборника RT "Поэзия русской зимы". Партнерами мероприятия выступили Представительство Россотрудничества в Минске и Национальная библиотека Беларуси", — уточнили в пресс-службе смотра.В церемонии открытия фестиваля приняли участие генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, зампред постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по международным делам Олег Гайдукевич, а также спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник."Мы сейчас живем в учебнике истории и попали на её переломные моменты. Благодаря этим фильмам, труду и подвигу журналистов, которые освещают эти события, начинаешь видеть нечто большее, чем свою обыденную жизнь", — заявил со сцены Вадим Гигин.Со словами благодарности к жителям Минска обратился Родион Мирошник. Он отметил, что здесь, на белорусской земле, "у нас есть возможность говорить правду, правду, которую невозможно не замечать, ее можно лишь игнорировать"."Белорусы не дают переписывать историю своих предков никому. В то же время RT.Док пишет новую, современную летопись происходящих событий", — отметила в обращении к участникам фестиваля генеральный продюсер "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.На церемонии открытия зрители почтили минутой молчания память героев прошлого и настоящего, а также известного российского режиссера, истинного патриота России и супруга главного редактора RT Маргариты Симоньян — Тиграна Кеосаяна.В продолжение церемонии на сцене выступили поэты Александр Антипов и Динара Керимова, а также музыкальная группа "Джанго".Фестиваль оказался по-настоящему интернациональным благодаря участникам из Италии, США, Польши и Латвии.Главной премьерой фестиваля стал фильм Ольги Стефановой "Донбасс. Без права голоса", рассказывающий о работе иностранных журналистов на территории ДНР."Прорыв информационной блокады" — так называлась дискуссия, модератором которой выступил продюсер Роман Толокнов. Участниками стали: документалист Ольга Стефанова, итальянский историк Анджело Д’Орси, американский блогер Тофуриус Максимус Крейн, спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, общественник и журналист Винченцо Лоруссо, а также Екатерина Яковлева.Выступающие согласились, что у России есть шанс на прорыв информационной блокады, а по словам Винченцо Лоруссо, организатора показов фильмов RT в Италии, "документальные ленты RT.Док — это оружие, оружие, с которым воюют информационные партизаны в Европе и Италии".На второй день фестиваля прошли показы документальных лент "Остров Веры" и "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий, "Великая Победа: одна на всех" Дмитрия Хрусталёва и Екатерины Китайцевой и "Казаки. Бригада “Терек”" Татьяны Борщ. Зрители также увидели картину белорусской журналистки Ксении Лебедевой "Мариуполь".Деловая программа второго дня открылась дискуссией "Преступления киевского режима", о фиксации исторической правды через документальное кино. Ее участниками стали документалист RT Ольга Кирий, спецпредставитель МИД РФ Родион Мирошник, белорусские журналисты Ксения Лебедева и Григорий Азаренок, а также политический обозреватель СТВ Андрей Лазуткин.Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах.
https://ria.ru/20250912/premery-2041302568.html
россия
минск
белоруссия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045188124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65e1c93a01dda2fd88a2239ff020e65a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, новости культуры, россия, минск, белоруссия, родион мирошник, олег гайдукевич, маргарита симоньян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), вгтрк, кино, кино, фильмы, сво, донбасс, телеканал rt
Культура, Культура, Новости культуры, Россия, Минск, Белоруссия, Родион Мирошник, Олег Гайдукевич, Маргарита Симоньян, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ВГТРК, Кино, кино, фильмы, СВО, Донбасс, Телеканал RT
"RT.Док: Время наших героев" впервые прошел в Белоруссии

В Минске впервые прошел фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В здании Национальной библиотеки Беларуси в Минске впервые прошел международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
"Зрителям были показаны шесть документальных лент о событиях на Донбассе и героях СВО. В торжественной обстановке RT передал в архивы библиотеки коллекцию документальных лент RT.Док (33 картины) и 1000 копий поэтического сборника RT "Поэзия русской зимы". Партнерами мероприятия выступили Представительство Россотрудничества в Минске и Национальная библиотека Беларуси", — уточнили в пресс-службе смотра.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
В церемонии открытия фестиваля приняли участие генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, зампред постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по международным делам Олег Гайдукевич, а также спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
"Мы сейчас живем в учебнике истории и попали на её переломные моменты. Благодаря этим фильмам, труду и подвигу журналистов, которые освещают эти события, начинаешь видеть нечто большее, чем свою обыденную жизнь", — заявил со сцены Вадим Гигин.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Со словами благодарности к жителям Минска обратился Родион Мирошник. Он отметил, что здесь, на белорусской земле, "у нас есть возможность говорить правду, правду, которую невозможно не замечать, ее можно лишь игнорировать".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
6 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
1 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
2 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
3 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
4 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
5 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
6 из 6
"Белорусы не дают переписывать историю своих предков никому. В то же время RT.Док пишет новую, современную летопись происходящих событий", — отметила в обращении к участникам фестиваля генеральный продюсер "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.
На церемонии открытия зрители почтили минутой молчания память героев прошлого и настоящего, а также известного российского режиссера, истинного патриота России и супруга главного редактора RT Маргариты Симоньян — Тиграна Кеосаяна.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
В продолжение церемонии на сцене выступили поэты Александр Антипов и Динара Керимова, а также музыкальная группа "Джанго".
Фестиваль оказался по-настоящему интернациональным благодаря участникам из Италии, США, Польши и Латвии.
Главной премьерой фестиваля стал фильм Ольги Стефановой "Донбасс. Без права голоса", рассказывающий о работе иностранных журналистов на территории ДНР.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
"Прорыв информационной блокады" — так называлась дискуссия, модератором которой выступил продюсер Роман Толокнов. Участниками стали: документалист Ольга Стефанова, итальянский историк Анджело Д’Орси, американский блогер Тофуриус Максимус Крейн, спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, общественник и журналист Винченцо Лоруссо, а также Екатерина Яковлева.
Выступающие согласились, что у России есть шанс на прорыв информационной блокады, а по словам Винченцо Лоруссо, организатора показов фильмов RT в Италии, "документальные ленты RT.Док — это оружие, оружие, с которым воюют информационные партизаны в Европе и Италии".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
На второй день фестиваля прошли показы документальных лент "Остров Веры" и "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий, "Великая Победа: одна на всех" Дмитрия Хрусталёва и Екатерины Китайцевой и "Казаки. Бригада “Терек”" Татьяны Борщ. Зрители также увидели картину белорусской журналистки Ксении Лебедевой "Мариуполь".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Деловая программа второго дня открылась дискуссией "Преступления киевского режима", о фиксации исторической правды через документальное кино. Ее участниками стали документалист RT Ольга Кирий, спецпредставитель МИД РФ Родион Мирошник, белорусские журналисты Ксения Лебедева и Григорий Азаренок, а также политический обозреватель СТВ Андрей Лазуткин.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах.
Съемки фильма Группа крови - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Все понятно, общая боль: как Россия и Китай обменялись фильмами о войне
12 сентября, 08:00
 
КультураКультураНовости культурыРоссияМинскБелоруссияРодион МирошникОлег ГайдукевичМаргарита СимоньянФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ВГТРККинокинофильмыСВОДонбассТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала