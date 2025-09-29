"RT.Док: Время наших героев" впервые прошел в Белоруссии

https://ria.ru/20250929/kino-2045200566.html

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В здании Национальной библиотеки Беларуси в Минске впервые прошел международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"."Зрителям были показаны шесть документальных лент о событиях на Донбассе и героях СВО. В торжественной обстановке RT передал в архивы библиотеки коллекцию документальных лент RT.Док (33 картины) и 1000 копий поэтического сборника RT "Поэзия русской зимы". Партнерами мероприятия выступили Представительство Россотрудничества в Минске и Национальная библиотека Беларуси", — уточнили в пресс-службе смотра.В церемонии открытия фестиваля приняли участие генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, зампред постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по международным делам Олег Гайдукевич, а также спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник."Мы сейчас живем в учебнике истории и попали на её переломные моменты. Благодаря этим фильмам, труду и подвигу журналистов, которые освещают эти события, начинаешь видеть нечто большее, чем свою обыденную жизнь", — заявил со сцены Вадим Гигин.Со словами благодарности к жителям Минска обратился Родион Мирошник. Он отметил, что здесь, на белорусской земле, "у нас есть возможность говорить правду, правду, которую невозможно не замечать, ее можно лишь игнорировать"."Белорусы не дают переписывать историю своих предков никому. В то же время RT.Док пишет новую, современную летопись происходящих событий", — отметила в обращении к участникам фестиваля генеральный продюсер "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.На церемонии открытия зрители почтили минутой молчания память героев прошлого и настоящего, а также известного российского режиссера, истинного патриота России и супруга главного редактора RT Маргариты Симоньян — Тиграна Кеосаяна.В продолжение церемонии на сцене выступили поэты Александр Антипов и Динара Керимова, а также музыкальная группа "Джанго".Фестиваль оказался по-настоящему интернациональным благодаря участникам из Италии, США, Польши и Латвии.Главной премьерой фестиваля стал фильм Ольги Стефановой "Донбасс. Без права голоса", рассказывающий о работе иностранных журналистов на территории ДНР."Прорыв информационной блокады" — так называлась дискуссия, модератором которой выступил продюсер Роман Толокнов. Участниками стали: документалист Ольга Стефанова, итальянский историк Анджело Д’Орси, американский блогер Тофуриус Максимус Крейн, спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, общественник и журналист Винченцо Лоруссо, а также Екатерина Яковлева.Выступающие согласились, что у России есть шанс на прорыв информационной блокады, а по словам Винченцо Лоруссо, организатора показов фильмов RT в Италии, "документальные ленты RT.Док — это оружие, оружие, с которым воюют информационные партизаны в Европе и Италии".На второй день фестиваля прошли показы документальных лент "Остров Веры" и "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий, "Великая Победа: одна на всех" Дмитрия Хрусталёва и Екатерины Китайцевой и "Казаки. Бригада “Терек”" Татьяны Борщ. Зрители также увидели картину белорусской журналистки Ксении Лебедевой "Мариуполь".Деловая программа второго дня открылась дискуссией "Преступления киевского режима", о фиксации исторической правды через документальное кино. Ее участниками стали документалист RT Ольга Кирий, спецпредставитель МИД РФ Родион Мирошник, белорусские журналисты Ксения Лебедева и Григорий Азаренок, а также политический обозреватель СТВ Андрей Лазуткин.Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах.

культура, новости культуры, россия, минск, белоруссия, родион мирошник, олег гайдукевич, маргарита симоньян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), вгтрк, кино, кино, фильмы, сво, донбасс, телеканал rt