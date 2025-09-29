"RT.Док: Время наших героев" впервые прошел в Белоруссии
В Минске впервые прошел фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В здании Национальной библиотеки Беларуси в Минске впервые прошел международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
"Зрителям были показаны шесть документальных лент о событиях на Донбассе и героях СВО. В торжественной обстановке RT передал в архивы библиотеки коллекцию документальных лент RT.Док (33 картины) и 1000 копий поэтического сборника RT "Поэзия русской зимы". Партнерами мероприятия выступили Представительство Россотрудничества в Минске и Национальная библиотека Беларуси", — уточнили в пресс-службе смотра.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
В церемонии открытия фестиваля приняли участие генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, зампред постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по международным делам Олег Гайдукевич, а также спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
"Мы сейчас живем в учебнике истории и попали на её переломные моменты. Благодаря этим фильмам, труду и подвигу журналистов, которые освещают эти события, начинаешь видеть нечто большее, чем свою обыденную жизнь", — заявил со сцены Вадим Гигин.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Со словами благодарности к жителям Минска обратился Родион Мирошник. Он отметил, что здесь, на белорусской земле, "у нас есть возможность говорить правду, правду, которую невозможно не замечать, ее можно лишь игнорировать".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
6 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
1 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
2 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
3 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
4 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
5 из 6
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
6 из 6
"Белорусы не дают переписывать историю своих предков никому. В то же время RT.Док пишет новую, современную летопись происходящих событий", — отметила в обращении к участникам фестиваля генеральный продюсер "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.
На церемонии открытия зрители почтили минутой молчания память героев прошлого и настоящего, а также известного российского режиссера, истинного патриота России и супруга главного редактора RT Маргариты Симоньян — Тиграна Кеосаяна.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
В продолжение церемонии на сцене выступили поэты Александр Антипов и Динара Керимова, а также музыкальная группа "Джанго".
Фестиваль оказался по-настоящему интернациональным благодаря участникам из Италии, США, Польши и Латвии.
Главной премьерой фестиваля стал фильм Ольги Стефановой "Донбасс. Без права голоса", рассказывающий о работе иностранных журналистов на территории ДНР.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
"Прорыв информационной блокады" — так называлась дискуссия, модератором которой выступил продюсер Роман Толокнов. Участниками стали: документалист Ольга Стефанова, итальянский историк Анджело Д’Орси, американский блогер Тофуриус Максимус Крейн, спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, общественник и журналист Винченцо Лоруссо, а также Екатерина Яковлева.
Выступающие согласились, что у России есть шанс на прорыв информационной блокады, а по словам Винченцо Лоруссо, организатора показов фильмов RT в Италии, "документальные ленты RT.Док — это оружие, оружие, с которым воюют информационные партизаны в Европе и Италии".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
На второй день фестиваля прошли показы документальных лент "Остров Веры" и "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий, "Великая Победа: одна на всех" Дмитрия Хрусталёва и Екатерины Китайцевой и "Казаки. Бригада “Терек”" Татьяны Борщ. Зрители также увидели картину белорусской журналистки Ксении Лебедевой "Мариуполь".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Деловая программа второго дня открылась дискуссией "Преступления киевского режима", о фиксации исторической правды через документальное кино. Ее участниками стали документалист RT Ольга Кирий, спецпредставитель МИД РФ Родион Мирошник, белорусские журналисты Ксения Лебедева и Григорий Азаренок, а также политический обозреватель СТВ Андрей Лазуткин.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах.
Все понятно, общая боль: как Россия и Китай обменялись фильмами о войне
12 сентября, 08:00