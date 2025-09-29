Рейтинг@Mail.ru
Россия может предложить Индии сотрудничество в обороне, заявил дипломат - РИА Новости, 29.09.2025
18:50 29.09.2025
Россия может предложить Индии сотрудничество в обороне, заявил дипломат
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – РИА Новости. Россия - единственная страна в мире, которая может предложить Индии уникальные возможности в оборонном сотрудничестве, в частности лицензированное производство истребителей пятого поколения Су-57, заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин. "Мы единственные в мире можем предложить Индии такое современное оружие, как истребитель пятого поколения, его лицензирование и совместное производство компонентов самолета, а также лицензионное производство и продолжение поставок и совместной разработки других систем вооружения", - сказал он журналистам на полях открывшейся в Русском доме в Нью-Дели выставки "Мариуполь 2022-2025". Отвечая на вопрос о возможности поставок Индии самолетов Су-57 и новых поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, Бабушкин отметил, что эти предложения обсуждаются. "Все эти варианты рассматриваются. У нас с Индией очень продвинутый диалог по всем видам оборонного сотрудничества", - сказал он. Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев сообщил, что Россия предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном.
Россия может предложить Индии сотрудничество в обороне, заявил дипломат

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – РИА Новости. Россия - единственная страна в мире, которая может предложить Индии уникальные возможности в оборонном сотрудничестве, в частности лицензированное производство истребителей пятого поколения Су-57, заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин.
"Мы единственные в мире можем предложить Индии такое современное оружие, как истребитель пятого поколения, его лицензирование и совместное производство компонентов самолета, а также лицензионное производство и продолжение поставок и совместной разработки других систем вооружения", - сказал он журналистам на полях открывшейся в Русском доме в Нью-Дели выставки "Мариуполь 2022-2025".
Отвечая на вопрос о возможности поставок Индии самолетов Су-57 и новых поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, Бабушкин отметил, что эти предложения обсуждаются.
"Все эти варианты рассматриваются. У нас с Индией очень продвинутый диалог по всем видам оборонного сотрудничества", - сказал он.
Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев сообщил, что Россия предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном.
