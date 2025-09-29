https://ria.ru/20250929/gosduma-2045096976.html
В ГД предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку
специальная военная операция на украине
сергей миронов
госдума рф
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО льготную ипотеку, в частности, при прохождении военной службы по контракту сроком один год предлагается процентная ставка в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким. "Предлагается предусмотреть предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях: при прохождении военной службы по контракту сроком один год устанавливать процентную ставку в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых", - говорится в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что суть инициативы - запустить специализированную программу льготного жилищного кредитования для участников специальной военной операции. "Мы убеждены, что такая мера станет важной и действенной формой соцподдержки защитников Отечества и их семей, а также внесёт весомый вклад в укрепление социальной стабильности в нашей страны", - отметил он. По словам политика, такой подход обеспечит военнослужащих доступным жильём, будет способствовать повышению престижа военной службы и станет значимым проявлением признательности участникам СВО со стороны государства. "Призываю правительство поддержать инициативу фракции "Справедливая Россия" и поручить федеральным органам исполнительной власти проработать этот вопрос", - подытожил Миронов.
Специальная военная операция на Украине, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия
