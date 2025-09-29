https://ria.ru/20250929/glavy-2045022020.html

Главы МИД КНДР и КНР обсудили развитие дружбы и сотрудничества

СЕУЛ, 29 сен - РИА Новости. Главы МИД КНДР и КНР обсудили развитие дружбы и сотрудничества, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 сентября провела переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Чхве Сон Хи отметила, что на недавнем саммите руководителей двух стран, который прошел в "важный период коренных изменений" во внутренней и внешней обстановке и международной ситуации, были выработаны основные направления и программные установки для развития корейско-китайских отношений "в соответствии с изменяющимися условиями и требованиями времени". "Она указала, что уважаемый товарищ Ким Чен Ын заявил: как бы ни менялась международная ситуация, чувства дружбы между КНДР и КНР неизменны, а дальнейшее укрепление и развитие традиционных корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества в соответствии с требованиями эпохи является твёрдой позицией ТПК и правительства КНДР", - говорится в сообщении ЦТАК. Чхве Сон Хи также выразила готовность активно работать над "углублением и развитием отношений дружбы и сотрудничества" КНДР и КНР. Она выразила надежду на успешное проведение 4-го пленума 20-го созыва ЦК КПК и пожелала китайскому народу больших успехов в борьбе за всестороннее продвижение строительства сильного государства и национального возрождения под руководством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина. Ван И в свою очередь подчеркнул, что визит Чхве Сон Хи является первым визитом высокопоставленной делегации КНДР в Китай после саммита лидеров двух стран по случаю Дня победы в Китае в начале сентября. По его словам, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встретились впервые за шесть лет и обозначили направление и "дорожную карту" для дальнейшего продвижения двусторонних отношений "на более высокий уровень". "Ван И заявил, что необходимо исходить из общего понимания, достигнутого высшими руководителями двух стран, укреплять стратегические коммуникации, активизировать обмены и сотрудничество между сторонами, а также совместно защищать мир и стабильность в регионе", - информирует ЦТАК. Китайский министр подчеркнул, что дружба между Китаем и КНДР, созданная и развиваемая предыдущими поколениями руководителей двух стран, является "общим ценным достоянием" и ее всестороннее укрепление и развитие является "неизменной и последовательной" позицией партии и правительства Китая. Он выразил надежду, что нынешний визит Чхве Сон Хи станет возможностью для защиты общих интересов двух стран и дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Как добавляет ЦТАК, на переговорах также состоялся углублённый обмен мнениями по международным и региональным вопросам, стороны пришли к общим позициям.

