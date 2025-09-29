Юбилейный коммуникационный форум Baltic Weekend собрал более 400 экспертов

https://ria.ru/20250929/forum-2045162137.html

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 400 ведущих экспертов коммуникационной отрасли, представителей власти и бизнеса приняли участие в юбилейном XXV международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend, завершившемся в Санкт-Петербурге, сообщает организатор мероприятия - SPN Communications. Ключевая пленарная сессия была посвящена 25-летию форума и развитию индустрии. Эксперты обсудили влияние технологий на коммуникации, конкуренцию за внимание аудитории и трансформацию инструментов. При поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) прошла дискуссия о стратегической роли PR-специалистов. Еще одна сессия, организованная Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО) и Центром управления репутацией, была посвящена социальным архитектурам и стратегическим коммуникациям, формирующим долгосрочные смыслы. В рамках деловой программы также состоялись круглые столы при поддержке компании "Газпром Межрегионгаз", консалтингово-аналитического агентства Prognosis, агентства "Интериум" и "СберСпасибо". Председатель оргкомитета Baltic Weekend, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Сагид Заремуков подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает сотрудничество Ассоциации с SPN Communications и форумом Baltic Weekend в части продвижения отечественной событийной индустрии, включая коммуникационную составляющую. Кроме того, Баранников анонсировал подготовку книги о развитии коммуникационной индустрии в России. "В одной книге мы соберем ключевых деятелей нашей отрасли и лучшие кейсы. Издание станет хроникой развития коммуникаций в России за четверть века", — приводятся в сообщении его слова. Организаторы представят книгу на форуме Baltic Winter в декабре. Завершающим событием форума стала церемония вручения международной коммуникационной премии PROBA Awards, отметившая лучшие проекты и профессионалов в сфере коммуникаций. В рамках форума также прошла конференция для начинающих специалистов Student Baltic Weekend, которая в этом году собрала рекордное количество заявок — более 800.

