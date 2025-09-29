Эрдоган рассказал о встрече с Трампом
Эрдоган сообщил, что тема Украины была одной из главных на его встрече с Трампом
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тема урегулирования конфликта на Украине стала одной из главных на его встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.
Встреча Трампа и Эрдогана состоялась 25 сентября в Белом доме. Стороны подписали ряд соглашений по поставкам газа и развитию мирной атомной энергетики. Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Турции от закупок российской нефти, однако турецкий дипломатический источник рассказал РИА Новости, что энергетическая политика Анкары пока не изменилась.
Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина отметил, что в Белом доме состоялась обширная и содержательная встреча с Трампом и его делегацией.
"В дружеской атмосфере мы обсудили с ним многие вопросы, в частности, двустороннюю торговлю, энергетику, инвестиции и оборонную промышленность. Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять для достижения торгового целевого показателя в 100 миллиардов долларов, установленного в первый срок полномочий господина Трампа. Мы также подробно рассмотрели вопросы жестокости в Газе, войны между Россией и Украиной, событий в регионе и поддержания стабильности в Сирии", - заявил Эрдоган.
