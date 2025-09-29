https://ria.ru/20250929/erdogan-2045242483.html

Эрдоган рассказал о встрече с Трампом

Эрдоган рассказал о встрече с Трампом - РИА Новости, 29.09.2025

Эрдоган рассказал о встрече с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тема урегулирования конфликта на Украине стала одной из главных на его встрече с американским коллегой... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T20:58:00+03:00

2025-09-29T20:58:00+03:00

2025-09-29T20:58:00+03:00

в мире

турция

украина

анкара (провинция)

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_87da109b50f36459f35123322785700d.jpg

АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тема урегулирования конфликта на Украине стала одной из главных на его встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча Трампа и Эрдогана состоялась 25 сентября в Белом доме. Стороны подписали ряд соглашений по поставкам газа и развитию мирной атомной энергетики. Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Турции от закупок российской нефти, однако турецкий дипломатический источник рассказал РИА Новости, что энергетическая политика Анкары пока не изменилась. Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина отметил, что в Белом доме состоялась обширная и содержательная встреча с Трампом и его делегацией. "В дружеской атмосфере мы обсудили с ним многие вопросы, в частности, двустороннюю торговлю, энергетику, инвестиции и оборонную промышленность. Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять для достижения торгового целевого показателя в 100 миллиардов долларов, установленного в первый срок полномочий господина Трампа. Мы также подробно рассмотрели вопросы жестокости в Газе, войны между Россией и Украиной, событий в регионе и поддержания стабильности в Сирии", - заявил Эрдоган.

https://ria.ru/20250927/tramp-2044833339.html

турция

украина

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, украина, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган