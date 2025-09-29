Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти проверяют информацию о нападении школьников на мужчину
15:03 29.09.2025
В Ленобласти проверяют информацию о нападении школьников на мужчину
происшествия
сертолово
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о нападении на мужчину школьников в городе Сертолово Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "По поручению прокурора области Сергея Жуковского Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка информации о нанесении мужчине телесных повреждений группой подростков в Сертолово", - говорится в сообщении. В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка работы органов системы профилактики и образовательных организаций. В социальных сетях опубликованы кадры, как несколько школьников на вид 11-13 лет нападают и пинают пожилого мужчину около магазина в Сертолово.
сертолово
ленинградская область
происшествия, сертолово, ленинградская область
Происшествия, Сертолово, Ленинградская область
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о нападении на мужчину школьников в городе Сертолово Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"По поручению прокурора области Сергея Жуковского Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка информации о нанесении мужчине телесных повреждений группой подростков в Сертолово", - говорится в сообщении.
В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка работы органов системы профилактики и образовательных организаций.
В социальных сетях опубликованы кадры, как несколько школьников на вид 11-13 лет нападают и пинают пожилого мужчину около магазина в Сертолово.
ПроисшествияСертоловоЛенинградская область
 
 
