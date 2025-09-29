https://ria.ru/20250929/chp-2045145864.html

В Ленобласти проверяют информацию о нападении школьников на мужчину

происшествия

сертолово

ленинградская область

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о нападении на мужчину школьников в городе Сертолово Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "По поручению прокурора области Сергея Жуковского Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка информации о нанесении мужчине телесных повреждений группой подростков в Сертолово", - говорится в сообщении. В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка работы органов системы профилактики и образовательных организаций. В социальных сетях опубликованы кадры, как несколько школьников на вид 11-13 лет нападают и пинают пожилого мужчину около магазина в Сертолово.

сертолово

ленинградская область

