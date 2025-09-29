https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045007469.html

В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника

В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 29.09.2025

В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника

Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! В Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО на территории этих двух муниципалитетов были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале. Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

