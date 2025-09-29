https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045007469.html
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 29.09.2025
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника
Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T03:29:00+03:00
2025-09-29T03:29:00+03:00
2025-09-29T03:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
бутурлиновский район
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! В Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО на территории этих двух муниципалитетов были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале. Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
воронежская область
бутурлиновский район
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Воронежской области