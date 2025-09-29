Рейтинг@Mail.ru
15:02 29.09.2025
Беглов поздравил Руденю с назначением на пост полпреда в СЗФО
политика
россия
санкт-петербург
александр беглов
игорь руденя
владимир путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Игоря Руденю с назначением на пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), отметив, что новое назначение является признанием его высокого профессионализма. Ранее в понедельник сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Игоря Руденю новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. "Талантливый руководитель, на посту губернатора Тверской области Вы внесли большой вклад в экономическое и социальное развитие этого важного региона России. Новое назначение – свидетельство высокого доверия к Вам президента России, признание вашего высокого профессионализма и готовности в полную силу трудиться на благо отечества", - говорится в поздравлении губернатора. Беглов пожелал Рудене успехов на новом посту. "Санкт-Петербург – крупнейший регион Северо-Западного федерального округа. Уверен, при вашей поддержке мы выполним поставленные президентом России задачи, реализуем проекты, многие из которых имеют федеральное значение. Желаю Вам успехов в труде на благо России и регионов Северо-Западного федерального округа!", - отметил губернатор Петербурга.
россия
санкт-петербург
политика, россия, санкт-петербург, александр беглов, игорь руденя, владимир путин
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Игорь Руденя, Владимир Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Игоря Руденю с назначением на пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), отметив, что новое назначение является признанием его высокого профессионализма.
Ранее в понедельник сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Игоря Руденю новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Талантливый руководитель, на посту губернатора Тверской области Вы внесли большой вклад в экономическое и социальное развитие этого важного региона России. Новое назначение – свидетельство высокого доверия к Вам президента России, признание вашего высокого профессионализма и готовности в полную силу трудиться на благо отечества", - говорится в поздравлении губернатора.
Беглов пожелал Рудене успехов на новом посту.
"Санкт-Петербург – крупнейший регион Северо-Западного федерального округа. Уверен, при вашей поддержке мы выполним поставленные президентом России задачи, реализуем проекты, многие из которых имеют федеральное значение. Желаю Вам успехов в труде на благо России и регионов Северо-Западного федерального округа!", - отметил губернатор Петербурга.
ПолитикаРоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловИгорь РуденяВладимир Путин
 
 
