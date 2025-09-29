https://ria.ru/20250929/atom-2045213804.html

Число предзаказов на "Атом" превысило 105 тысяч

2025-09-29T18:18:00+03:00

россия

белоруссия

северный полюс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ростех

автоваз

авто

МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Количество предзаказов на российский электромобиль "Атом" превысило 105 тысяч, а его стоимость ожидается порядка 3-4 миллионов рублей без учета госсубсидии, сообщила РИА Новости руководитель отдела пиара одноименного бренда Анастасия Иваненкова. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама", технологическим партнером является "Росатом". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации электромобиля на старте производства составит 65-70%. "Атом" впервые представили в Белоруссии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", и это первое участие электромобиля в зарубежной выставке. "Он у нас был и на Северном полюсе, сейчас ездит по разным мероприятиям. Это у нас первая заграничная выставка, где мы представлены", - сказала Иваненкова. По ее словам, "Атом" по сути "гаджет на колесах". "Мы гордо заявляем о том, что это первый российский серийный электромобиль, и его ключевая особенность - это, естественно, безопасный кузов и глубокая цифровая интеграция. Мы, по сути, создаем гаджет на колесах. Он обладает собственной операционной системой, в которую интегрированы различные интерфейсы. Это и система дополненной реальности на лобовом стекле, это и сенсорный дисплей в руле, а также собственный голосовой помощник - мы также разрабатываем. Плюсом ко всему у электромобиля есть усовершенствованная система помощи водителю. В ней 17 функций, которые помогают и делают вождение комфортным. Он, например, самостоятельно может удерживаться в полосе, автоматически парковаться", - рассказала представитель компании. По ее словам, над проектом трудятся больше полутора тысяч человек в различных регионах России и за ее пределами. Это Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Набережные Челны и плюс у нас еще две высоковольтных лаборатории в Китае, в Шанхае и Нанкине. "Электромобиль будет доступен в нескольких версиях. Это будет электромобиль для частников, электромобиль для госорганов, для такси и для каршеринга. Там будут свои вариации. Запас хода на одной зарядке до 500 километров запас. Быстрая зарядка занимает 25 минут, долгая зарядка - 80 минут. От 20 до 80 процентов спокойно заряжается в течение 25 минут", - сообщила Иваненкова. По ее словам, объем производства пока точно не определен. "Пока финальная цифра уточняется, но у нас уже более 105 тысяч предзаказов на электромобиль. Старт серийного производства будет до конца этого года", - сказала она. Отвечая на "главный для потребителей вопрос" – о стоимости, Иваненкова сказала, что сейчас производители высчитывают финальную стоимость. "Конечно, мы отталкиваемся от стоимости наших подрядчиков, которые нам поставляют детали для электромобиля. Но мы делаем все для того, чтобы сделать стоимость доступной. Плюс еще к тому у нас порядка миллиона рублей госсубсидии для частников, где-то 925 тысяч рублей. И в целом мы сейчас рассчитываем, что стоимость будет от 3 до 4 миллионов рублей без учета субсидий. С субсидией будет еще меньше", - сказала Иваненкова. Окончательная стоимость будет названа, когда будет дан старт серии, сообщила представитель компании. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь". Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".

