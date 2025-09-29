В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Ленинградской области нашли предпологаемого распространителя некачественного алкоголя, от которого погибли люди, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области", — написала она в Telegram-канале.Сейчас там проходят следственно-оперативные действия для выявления каналов поставки подпольного спиртного и причастных к этому лиц, добавила Волк.В пятницу прокуратура региона сообщила о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области. По последним данным, только за сентябрь умерли 25 человек.Пятерых подозреваемых уже поместили под стражу. Против них возбудили уголовные дела о производстве, сбыте и перевозке продукции, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Всего задержали 14 человек.По версии следствия, один из фигурантов закупал этиловый спирт, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не имея специальной лицензии. Он хранил ее на территории города Сланцы, а затем перевозил и сбывал другому фигуранту, который реализовывал товар в районе деревни Гостицы.
В Ленобласти нашли суррогат, из-за которого погибли люди
В Ленобласти нашли источник смертельно опасного алкоголя. В поселке Трубников Бор выявили коммерческую организацию, через которую, по версии полиции, распространяли суррогат, из-за которого погибли люди. Сейчас там идут обыски и оперативные мероприятия — устанавливают поставщиков и всех причастных.
2025-09-29T09:21
true
PT1M34S
Задержание подозреваемого по делу о смертельном отравлении алкоголем в Ленобласти
По делу о смертельном отравлении алкоголем в Ленобласти задержан третий подозреваемый – 54-летний мужчина, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, все они изъяты и направлены на экспертизу.
Пятерых подозреваемых уже поместили под стражу. Против них возбудили уголовные дела о производстве, сбыте и перевозке продукции, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Всего задержали 14 человек.
По версии следствия, один из фигурантов закупал этиловый спирт, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не имея специальной лицензии. Он хранил ее на территории города Сланцы, а затем перевозил и сбывал другому фигуранту, который реализовывал товар в районе деревни Гостицы.
