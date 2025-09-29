https://ria.ru/20250929/alkogol-2045031665.html

В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Ленинградской области нашли предпологаемого распространителя некачественного алкоголя, от которого погибли люди, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области", — написала она в Telegram-канале.Сейчас там проходят следственно-оперативные действия для выявления каналов поставки подпольного спиртного и причастных к этому лиц, добавила Волк.В пятницу прокуратура региона сообщила о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области. По последним данным, только за сентябрь умерли 25 человек.Пятерых подозреваемых уже поместили под стражу. Против них возбудили уголовные дела о производстве, сбыте и перевозке продукции, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Всего задержали 14 человек.По версии следствия, один из фигурантов закупал этиловый спирт, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не имея специальной лицензии. Он хранил ее на территории города Сланцы, а затем перевозил и сбывал другому фигуранту, который реализовывал товар в районе деревни Гостицы.

