В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

2025-09-29T23:14:00+03:00

2025-09-29T23:17:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

волгоград

