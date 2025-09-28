https://ria.ru/20250928/xzibit-2044844054.html
Xzibit рассказал, что в детстве играл на скрипке
москва
санкт-петербург
xzibit
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit в беседе с РИА Новости рассказал, что в детстве играл на скрипке. Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. "В детстве я играл на скрипке. Мне было 10 лет, когда я начал играть на скрипке. В этом возрасте я не слушал хип-хоп. Но я стал музыкантом, когда мне было 19-20 лет, когда я начал заниматься хип-хопом", - сказал он. Кроме того, Xzibit признался, что слушает музыку самых разных жанров - от классики до дэт-метала. "Я все слушаю: рок, хип-хоп, классическую музыку. Я слушал дэт-метал, хотите - верьте, хотите - нет. Я слушаю все, потому что через разные музыкальные жанры можно посмотреть на мир с разных сторон", - отметил он. На вопрос о том, какое направление музыки является для него любимым, Xzibit ответил однозначно. "Хип-хоп, конечно", - сказал артист. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
москва
санкт-петербург
xzibit, snoop dogg (calvin broadus, jr.)
Xzibit, Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit в беседе с РИА Новости рассказал, что в детстве играл на скрипке.
Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве
и Санкт-Петербурге
.
"В детстве я играл на скрипке. Мне было 10 лет, когда я начал играть на скрипке. В этом возрасте я не слушал хип-хоп. Но я стал музыкантом, когда мне было 19-20 лет, когда я начал заниматься хип-хопом", - сказал он.
Кроме того, Xzibit признался, что слушает музыку самых разных жанров - от классики до дэт-метала.
"Я все слушаю: рок, хип-хоп, классическую музыку. Я слушал дэт-метал, хотите - верьте, хотите - нет. Я слушаю все, потому что через разные музыкальные жанры можно посмотреть на мир с разных сторон", - отметил он.
На вопрос о том, какое направление музыки является для него любимым, Xzibit
ответил однозначно.
"Хип-хоп, конечно", - сказал артист.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg
. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.