Xzibit рассказал, что в детстве играл на скрипке

Xzibit рассказал, что в детстве играл на скрипке

Американский хип-хоп исполнитель Xzibit в беседе с РИА Новости рассказал, что в детстве играл на скрипке.

2025-09-28T00:48:00+03:00

2025-09-28T00:48:00+03:00

2025-09-28T11:23:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit в беседе с РИА Новости рассказал, что в детстве играл на скрипке. Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. "В детстве я играл на скрипке. Мне было 10 лет, когда я начал играть на скрипке. В этом возрасте я не слушал хип-хоп. Но я стал музыкантом, когда мне было 19-20 лет, когда я начал заниматься хип-хопом", - сказал он. Кроме того, Xzibit признался, что слушает музыку самых разных жанров - от классики до дэт-метала. "Я все слушаю: рок, хип-хоп, классическую музыку. Я слушал дэт-метал, хотите - верьте, хотите - нет. Я слушаю все, потому что через разные музыкальные жанры можно посмотреть на мир с разных сторон", - отметил он. На вопрос о том, какое направление музыки является для него любимым, Xzibit ответил однозначно. "Хип-хоп, конечно", - сказал артист. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.

