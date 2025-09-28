Рейтинг@Mail.ru
Xzibit рассказал о планах выпустить новый музыкальный релиз
Шоубиз
 
00:42 28.09.2025
Xzibit рассказал о планах выпустить новый музыкальный релиз
Американский хип-хоп исполнитель Xzibit рассказал РИА Новости, что планирует выпустить новый музыкальный релиз в следующем году.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit рассказал РИА Новости, что планирует выпустить новый музыкальный релиз в следующем году. Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. "Сейчас я сосредоточен на музыке, в частности, на продвижении Kingmaker - нового альбома, который я выпустил в мае. Я хочу выпустить новую работу в следующем году. А потом, может быть, снова займусь кино и телевидением", - сказал он. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
Xzibit рассказал о планах выпустить новый музыкальный релиз

Xzibit в следующем году может выпустить новый музыкальный релиз

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit рассказал РИА Новости, что планирует выпустить новый музыкальный релиз в следующем году.
Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
"Сейчас я сосредоточен на музыке, в частности, на продвижении Kingmaker - нового альбома, который я выпустил в мае. Я хочу выпустить новую работу в следующем году. А потом, может быть, снова займусь кино и телевидением", - сказал он.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом
