Xzibit рассказал о планах выпустить новый музыкальный релиз

Американский хип-хоп исполнитель Xzibit рассказал РИА Новости, что планирует выпустить новый музыкальный релиз в следующем году.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель Xzibit рассказал РИА Новости, что планирует выпустить новый музыкальный релиз в следующем году. Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. "Сейчас я сосредоточен на музыке, в частности, на продвижении Kingmaker - нового альбома, который я выпустил в мае. Я хочу выпустить новую работу в следующем году. А потом, может быть, снова займусь кино и телевидением", - сказал он. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
