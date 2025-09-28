https://ria.ru/20250928/xzibit-2044843016.html

Xzibit рассказал, что провел бы отпуск в России

Xzibit рассказал, что провел бы отпуск в России - РИА Новости, 28.09.2025

Xzibit рассказал, что провел бы отпуск в России

Хип-хоп исполнитель Xzibit из США рассказал РИА Новости, что приехал бы в отпуск в Россию, однако для въезда необходимо оформление визы, что создает... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T00:22:00+03:00

2025-09-28T00:22:00+03:00

2025-09-28T00:22:00+03:00

шоубиз

россия

сша

москва

xzibit

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044840224_0:391:2925:2036_1920x0_80_0_0_6bd5457781a3a8c8acfb26da547ef4f2.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Хип-хоп исполнитель Xzibit из США рассказал РИА Новости, что приехал бы в отпуск в Россию, однако для въезда необходимо оформление визы, что создает определенные трудности. Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. "Каждый раз, когда я приезжаю сюда, мне нужно получать визу, так что я не уверен, захочу ли я приезжать еще в отпуск. Но если я получу приглашение, то, конечно, приеду", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не хотел бы музыкант провести отпуск в России. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.

https://ria.ru/20250928/xzibit-2044842524.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, xzibit, snoop dogg (calvin broadus, jr.)