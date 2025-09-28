https://ria.ru/20250928/xzibit-2044842524.html

Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом

Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом - РИА Новости, 28.09.2025

Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом

Исполнитель Xzibit из США в беседе с РИА Новости назвал Москву технологичным и развивающимся городом. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Исполнитель Xzibit из США в беседе с РИА Новости назвал Москву технологичным и развивающимся городом. Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. "Москва - город, который постоянно развивается, он технологичен. Знаете, это прекрасное место. Я вижу, как здания строятся, развивается архитектура - это круто. Я думаю, что город определенно развивается, как и весь остальной мир - и действительно приятно видеть этот рост", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие у него впечатления от Москвы спустя шесть лет. На вопрос о том, бывал ли музыкант в других российских городах, Xzibit ответил, что посещал Москву и северную столицу Санкт-Петербург, а также бывал за их пределами. "Приезжать сюда (в Россию - ред.) - я всегда с удовольствием!" - заключил он. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.

