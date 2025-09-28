Рейтинг@Mail.ru
Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:17 28.09.2025 (обновлено: 11:20 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/xzibit-2044842524.html
Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом
Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом - РИА Новости, 28.09.2025
Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом
Исполнитель Xzibit из США в беседе с РИА Новости назвал Москву технологичным и развивающимся городом. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T00:17:00+03:00
2025-09-28T11:20:00+03:00
москва
санкт-петербург
сша
xzibit
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044883840_0:227:2834:1821_1920x0_80_0_0_f8d9049e47213928985320dacc6ddc08.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Исполнитель Xzibit из США в беседе с РИА Новости назвал Москву технологичным и развивающимся городом. Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. "Москва - город, который постоянно развивается, он технологичен. Знаете, это прекрасное место. Я вижу, как здания строятся, развивается архитектура - это круто. Я думаю, что город определенно развивается, как и весь остальной мир - и действительно приятно видеть этот рост", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие у него впечатления от Москвы спустя шесть лет. На вопрос о том, бывал ли музыкант в других российских городах, Xzibit ответил, что посещал Москву и северную столицу Санкт-Петербург, а также бывал за их пределами. "Приезжать сюда (в Россию - ред.) - я всегда с удовольствием!" - заключил он. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
https://ria.ru/20250927/xzibit-2044841826.html
https://ria.ru/20250927/rossiya-2044800106.html
москва
санкт-петербург
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044883840_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_84c9a154a44d5f26bfe8e22121e4eb33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, сша, xzibit, snoop dogg (calvin broadus, jr.)
Москва, Санкт-Петербург, США, Xzibit, Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.), Шоубиз
Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом

Xzibit: Москва является технологичным и развивающимся городом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский рэпер, актер и телеведущий Xzibit выступает на фестивале "Уличный драйв" в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве
Американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit выступает на фестивале Уличный драйв в олимпийском комплексе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit выступает на фестивале "Уличный драйв" в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Исполнитель Xzibit из США в беседе с РИА Новости назвал Москву технологичным и развивающимся городом.
Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
Американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit выступает на фестивале Уличный драйв в олимпийском комплексе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Рэпер Xzibit назвал приезд в Москву подарком
Вчера, 23:58
"Москва - город, который постоянно развивается, он технологичен. Знаете, это прекрасное место. Я вижу, как здания строятся, развивается архитектура - это круто. Я думаю, что город определенно развивается, как и весь остальной мир - и действительно приятно видеть этот рост", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие у него впечатления от Москвы спустя шесть лет.
На вопрос о том, бывал ли музыкант в других российских городах, Xzibit ответил, что посещал Москву и северную столицу Санкт-Петербург, а также бывал за их пределами.
"Приезжать сюда (в Россию - ред.) - я всегда с удовольствием!" - заключил он.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
Xzibit о сольных концертах в Москве и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге
Вчера, 17:08
 
ШоубизМоскваСанкт-ПетербургСШАXzibitSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала