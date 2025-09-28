Xzibit назвал Москву технологичным и развивающимся городом
Xzibit: Москва является технологичным и развивающимся городом
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский рэпер, актер и телеведущий Xzibit выступает на фестивале "Уличный драйв" в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве
Американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit выступает на фестивале "Уличный драйв" в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Исполнитель Xzibit из США в беседе с РИА Новости назвал Москву технологичным и развивающимся городом.
Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
Рэпер Xzibit назвал приезд в Москву подарком
Вчера, 23:58
"Москва - город, который постоянно развивается, он технологичен. Знаете, это прекрасное место. Я вижу, как здания строятся, развивается архитектура - это круто. Я думаю, что город определенно развивается, как и весь остальной мир - и действительно приятно видеть этот рост", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие у него впечатления от Москвы спустя шесть лет.
На вопрос о том, бывал ли музыкант в других российских городах, Xzibit ответил, что посещал Москву и северную столицу Санкт-Петербург, а также бывал за их пределами.
"Приезжать сюда (в Россию - ред.) - я всегда с удовольствием!" - заключил он.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.