Проживающие в России молдаване голосуют на участке в Минске

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Проживающие в России граждане Молдавии приехали в Минск, чтобы проголосовать на открывшемся в молдавском посольстве в Белоруссии в воскресенье избирательном участке на выборах в парламент Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный участок открылся в здании молдавской дипмиссии в Минске в 7 утра воскресенья и продолжит свою работу до 21.00 (совпадает с мск). По данным, размещенным на сайте дипмиссии, в Белоруссии проживают более 5 тысяч уроженцев Молдавии, из них 2,1 тысячи - граждане Молдовы, постоянно проживающие на территории Белоруссии. Обстановка у здания посольства спокойная, вход на территорию дипмиссии происходит после проверки молдавского паспорта и небольшого досмотра, у здания дежурит экипаж ГАИ и местная милиция. Работают две выездные точки общепита, где можно купить напитки и перекусить. С утра у посольства была небольшая активность избирателей. Среди отдавших голос на парламентских выборах утром в Минске – семья из Санкт-Петербурга, приехавшая накануне в Белоруссию в гости друзьям и заодно решившая проголосовать на выборах. Гражданин Молдавии Макар, больше десяти лет проживающий в России, рассказал РИА Новости, что для него важно участвовать в выборах, ведь парламент по конституции должен играть значительную роль в жизни страны, Молдавия – парламентская республика. "Это (прийти на участок для голосования – ред.) совершенно несложно, это не какая-то большая затрата времени. Молдова – парламентская республика, так что эти выборы (парламентские – ред.) важнее, чем выборы президента", - сказал мужчина. Он добавил, что в последнее время ввиду объективных сложностей, включая дороговизну поездок, все реже бывает в Молдавии, но у него там живут друзья и близкие родственники, с которыми он поддерживает связи, а потому ему небезразлична ситуация в стране. В районе 11.00 к посольству подошла большая группа, несколько десятков, молдаван, проживающих в Курской области России. Так что у дипмиссии образовалась очередь. Ввиду малого количества участков для голосования, открытых в РФ, они решили собраться вместе и приехать на автобусе и легковых автомобилях в Минск, чтобы проголосовать здесь. Граждане Молдавии подошли к зданию дипмиссии с молдавским и российским флагами, в ожидании пропуска на территорию посольства, который осуществлялся небольшими группами, пели песни и обсуждали ситуацию в Молдавии. Среди них много семей с маленькими детьми. Граждане Молдавии признались в беседе с РИА Новости, что рады тому, что есть возможность приехать в Минск и проголосовать здесь, а не стоять в большой очереди в России. После посещения участка для голосования они рассчитывают ознакомиться с достопримечательностями Минска и просто прогуляться по городу. Кстати, на предыдущих, президентских, выборах они также приезжали в Минск для голосования. "Мы с друзьями решили арендовать автобус и приехать (в Минск – ред.), потому что в России только два избирательных участка открыли, всем невозможно там проголосовать… Важно участвовать в выборах, ведь это же наша Молдова, важно выполнить долг перед своей страной. У нас есть желание отдать свой голос за развитие Молдовы. Эти выборы особенно важны, мы уверены, что справедливость восторжествует и у нас все будет хорошо. Голосование (в здании посольства в Минске - ред.) прошло хорошо, никаких проблем не было", - рассказала РИА Новости Елена Булхак. Она добавила, что при принятии решения на выборах исходила из необходимости поддержания экономических и дружественных связей Молдавии и России, где проживает и которую считает второй родиной. Она выразила сожаление, что для нынешнего президента Молдавии, видимо, неважны граждане республики, проживающие в России, раз открыто так мало участков для голосования. Виталий из Курской области также рассказал РИА Новости, что приехал голосовать в Минск из-за того, что в России открыто мало участков для голосования на выборах. "Выбора (куда ехать голосовать – ред.) особо и не было – либо Москва, либо Минск. Ограниченность (числа – ред.) участков... Важно проголосовать: может, это поможет нашим землякам, которые там остались, выйти из того положения, в котором они сейчас находятся. Переживаю за то, что там происходит", - сказал он. Мужчина признался, что не всегда участвует в выборах, но в этот раз считает особенно важным принять участие в голосовании. Он пояснил, что принять решение участвовать его подстегнуло то, что "сейчас творится", политическая обстановка. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

