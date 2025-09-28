https://ria.ru/20250928/vsu-2044892880.html

Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" свыше 305 боевиков, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T12:13:00+03:00

2025-09-28T12:13:00+03:00

2025-09-28T12:20:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" свыше 305 боевиков, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли свыше 305 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области.

2025

