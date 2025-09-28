Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 28.09.2025 (обновлено: 12:20 28.09.2025)
Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 28.09.2025
Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" свыше 305 боевиков, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 28.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" свыше 305 боевиков, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли свыше 305 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области.
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 305 боевиков в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" свыше 305 боевиков, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"ВСУ потеряли свыше 305 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
