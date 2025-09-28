Рейтинг@Mail.ru
Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам - РИА Новости, 28.09.2025
09:39 28.09.2025
Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам
2025-09-28T09:39:00+03:00
2025-09-28T09:39:00+03:00
ханой
вьетнам
вячеслав володин
иван мельников
александр бабаков
госдума рф
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации Госдумы прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению председателя Национального собрания страны Чан Тхань Мана. В Ханое пройдет четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Вьетнама, сообщили в пресс-службе палаты российского парламента. В повестке - вопросы законодательного обеспечения развития торгово-экономических связей и инвестиционного климата, укрепление контактов в области энергетики, расширение гуманитарного взаимодействия, а также мониторинг законотворчества в научно-технологической сфере. Также в программе ряд встреч Володина с руководством Республики, отметили в пресс-службе. В составе делегации: первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов.
ханой
вьетнам
ханой, вьетнам, вячеслав володин, иван мельников, александр бабаков, госдума рф
Ханой, Вьетнам, Вячеслав Володин, Иван Мельников, Александр Бабаков, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации Госдумы прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению председателя Национального собрания страны Чан Тхань Мана.
В Ханое пройдет четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Вьетнама, сообщили в пресс-службе палаты российского парламента. В повестке - вопросы законодательного обеспечения развития торгово-экономических связей и инвестиционного климата, укрепление контактов в области энергетики, расширение гуманитарного взаимодействия, а также мониторинг законотворчества в научно-технологической сфере.
Также в программе ряд встреч Володина с руководством Республики, отметили в пресс-службе.
В составе делегации: первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов.
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию
10 мая, 11:14
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию
10 мая, 11:14
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
