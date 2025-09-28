https://ria.ru/20250928/volodin-2044870085.html

Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам

Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам - РИА Новости, 28.09.2025

Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации Госдумы прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T09:39:00+03:00

2025-09-28T09:39:00+03:00

2025-09-28T09:39:00+03:00

ханой

вьетнам

вячеслав володин

иван мельников

александр бабаков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150854/47/1508544792_0:61:1500:905_1920x0_80_0_0_4b98789c87fc9faf38bfc2731b13f945.jpg

ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации Госдумы прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению председателя Национального собрания страны Чан Тхань Мана. В Ханое пройдет четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Вьетнама, сообщили в пресс-службе палаты российского парламента. В повестке - вопросы законодательного обеспечения развития торгово-экономических связей и инвестиционного климата, укрепление контактов в области энергетики, расширение гуманитарного взаимодействия, а также мониторинг законотворчества в научно-технологической сфере. Также в программе ряд встреч Володина с руководством Республики, отметили в пресс-службе. В составе делегации: первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016182738.html

ханой

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханой, вьетнам, вячеслав володин, иван мельников, александр бабаков, госдума рф