Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам
Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам
2025-09-28T09:39:00+03:00
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации Госдумы прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению председателя Национального собрания страны Чан Тхань Мана. В Ханое пройдет четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Вьетнама, сообщили в пресс-службе палаты российского парламента. В повестке - вопросы законодательного обеспечения развития торгово-экономических связей и инвестиционного климата, укрепление контактов в области энергетики, расширение гуманитарного взаимодействия, а также мониторинг законотворчества в научно-технологической сфере. Также в программе ряд встреч Володина с руководством Республики, отметили в пресс-службе. В составе делегации: первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов.
