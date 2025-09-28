https://ria.ru/20250928/ukraina-2044875378.html

Депутат Рады рассказал о массовом выезде с Украины молодых мужчин

Депутат Рады рассказал о массовом выезде с Украины молодых мужчин

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Менее чем за месяц с Украины выехали около 40 тысяч молодых мужчин в возврате 18-22 лет, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. "Менее чем за месяц из "країни мрій" ("страны мечты" - ред.) сбежали 40 тысяч парней 18-22 лет. Напомню, (Владимир - ред.) Зеленский и его шайка врали нам, что "въезжает таких больше, чем выезжает", - говорится в публикации Telegram-канала Дубинского. В сентябре польская газета Rzeczpospolita сообщила, что после решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов c Украины в Польшу увеличилось в 10 раз. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

