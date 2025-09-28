Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказал о массовом выезде с Украины молодых мужчин - РИА Новости, 28.09.2025
10:30 28.09.2025
Депутат Рады рассказал о массовом выезде с Украины молодых мужчин
Депутат Рады рассказал о массовом выезде с Украины молодых мужчин
Депутат Рады рассказал о массовом выезде с Украины молодых мужчин
Менее чем за месяц с Украины выехали около 40 тысяч молодых мужчин в возврате 18-22 лет, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:30:00+03:00
2025-09-28T10:30:00+03:00
в мире
украина
польша
александр дубинский
верховная рада украины
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Менее чем за месяц с Украины выехали около 40 тысяч молодых мужчин в возврате 18-22 лет, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. "Менее чем за месяц из "країни мрій" ("страны мечты" - ред.) сбежали 40 тысяч парней 18-22 лет. Напомню, (Владимир - ред.) Зеленский и его шайка врали нам, что "въезжает таких больше, чем выезжает", - говорится в публикации Telegram-канала Дубинского. В сентябре польская газета Rzeczpospolita сообщила, что после решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов c Украины в Польшу увеличилось в 10 раз. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
украина
польша
в мире, украина, польша, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады рассказал о массовом выезде с Украины молодых мужчин

Дубинский: с Украины за месяц выехали 40 тысяч молодых мужчин

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Менее чем за месяц с Украины выехали около 40 тысяч молодых мужчин в возврате 18-22 лет, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети.
"Менее чем за месяц из "країни мрій" ("страны мечты" - ред.) сбежали 40 тысяч парней 18-22 лет. Напомню, (Владимир - ред.) Зеленский и его шайка врали нам, что "въезжает таких больше, чем выезжает", - говорится в публикации Telegram-канала Дубинского.
В сентябре польская газета Rzeczpospolita сообщила, что после решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов c Украины в Польшу увеличилось в 10 раз.
За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев
13 сентября, 05:20
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
