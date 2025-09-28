https://ria.ru/20250928/tsentr-2044892780.html

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 28.09.2025

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 505 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 505 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Торское, Приют, Гришино, Белицкое, Родинское, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики, Филия и Новопавловка Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 505 военнослужащих, танк, три пикапа и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

