"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 28.09.2025
"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России
ВС России с помощью улучшенных беспилотников применяют новую тактику против боевиков ВСУ, пишет журнал Forbes. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВС России с помощью улучшенных беспилотников применяют новую тактику против боевиков ВСУ, пишет журнал Forbes."Российские войска создали "зоны поражения" перед своими линиями фронта, используя сочетание оптоволоконных и традиционных беспилотников", — говорится в публикации.По данным издания, эти зоны затрудняют координацию ВСУ, а также значительно осложняют снабжение украинских группировок. При этом использование ретрансляторов может потенциально удвоить размер зоны поражения."Благодаря расширению радиуса действия беспилотников-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, нарушая снабжение и передвижение и давая российским войскам оперативное преимущество", — признает Forbes.В среду портал Business Insider сообщил, что ВСУ, пытаясь защититься от российских дронов, укрывают дороги матерчатыми сетками, однако это далеко не всегда им помогает.Американская газета New York Times, в свою очередь, назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА, а журналисты отметили, что в стране произошла революция в области производства беспилотных аппаратов.
россия
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВС России с помощью улучшенных беспилотников применяют новую тактику против боевиков ВСУ, пишет журнал Forbes.
"Российские войска создали "зоны поражения" перед своими линиями фронта, используя сочетание оптоволоконных и традиционных беспилотников", — говорится в публикации.
По данным издания, эти зоны затрудняют координацию ВСУ, а также значительно осложняют снабжение украинских группировок. При этом использование ретрансляторов может потенциально удвоить размер зоны поражения.
"Благодаря расширению радиуса действия беспилотников-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, нарушая снабжение и передвижение и давая российским войскам оперативное преимущество", — признает Forbes.
В среду портал Business Insider сообщил, что ВСУ, пытаясь защититься от российских дронов, укрывают дороги матерчатыми сетками, однако это далеко не всегда им помогает.
Американская газета New York Times, в свою очередь, назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА, а журналисты отметили, что в стране произошла революция в области производства беспилотных аппаратов.
