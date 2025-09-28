Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент Турции рассказал о переговорах Трампа и Эрдогана по F-35 - РИА Новости, 28.09.2025
21:20 28.09.2025
Вице-президент Турции рассказал о переговорах Трампа и Эрдогана по F-35
Вице-президент Турции рассказал о переговорах Трампа и Эрдогана по F-35 - РИА Новости, 28.09.2025
Вице-президент Турции рассказал о переговорах Трампа и Эрдогана по F-35
Переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по поставкам американских истребителей F-35 и F-16 прошли позитивно, ряд вопросов... РИА Новости, 28.09.2025
АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по поставкам американских истребителей F-35 и F-16 прошли позитивно, ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. Глава Белого дома провел переговоры с Эрдоганом в четверг в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак рассчитывает, что вопрос с поставками истребителей F-35 Турции будет решен до конца года. "Все обсуждения прошли в позитивной атмосфере. Ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, и есть области, требующие доработки. Важно продемонстрировать политическую волю", - приводит слова политика турецкое госагентство Anadolu. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
в мире, турция, сша, вашингтон (штат), реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, f-35, f-16, с-400 «триумф»
В мире, Турция, США, Вашингтон (штат), Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, F-35, F-16, С-400 «Триумф»
Вице-президент Турции рассказал о переговорах Трампа и Эрдогана по F-35

Йылмаз: переговоры Трампа и Эрдогана по F-35 и F-16 прошли в позитивном ключе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по поставкам американских истребителей F-35 и F-16 прошли позитивно, ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
Глава Белого дома провел переговоры с Эрдоганом в четверг в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак рассчитывает, что вопрос с поставками истребителей F-35 Турции будет решен до конца года.
"Все обсуждения прошли в позитивной атмосфере. Ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, и есть области, требующие доработки. Важно продемонстрировать политическую волю", - приводит слова политика турецкое госагентство Anadolu.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
В миреТурцияСШАВашингтон (штат)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампF-35F-16С-400 «Триумф»
 
 
