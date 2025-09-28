https://ria.ru/20250928/solntse-2044913448.html
На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка
На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка - РИА Новости, 28.09.2025
На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка
Ученые зарегистрировали на Солнце импульсная самую крупную вспышку с 19 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:23:00+03:00
2025-09-28T14:23:00+03:00
2025-09-28T16:17:00+03:00
наука
российская академия наук
вспышки на солнце
общество
космос
космос - риа наука
россия
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044939471_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffda32a509ca666bc4c9d3130777c52c.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые зарегистрировали на Солнце импульсная самую крупную вспышку с 19 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На восточном краю Солнца сегодня около полудня зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск", — рассказали там.Взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца, об усилении которой уже сообщали накануне. Число и мощность солнечных вспышек начали расти в пятницу вечером. В субботу за сутки было зарегистрировано 19 вспышек, в том числе три события класса M, хотя и более низких баллов. Сегодня с утра активность снизилась, это создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются. Однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение, отметили в лаборатории.Вспышки на Солнце становятся причиной магнитных бурь. Из-за них, в свою очередь, происходят сбои в энергосистемах. Кроме того, они влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и функционирования навигационных систем, сбоям напряжения в промышленных электросетях. Из-за повышенной солнечной активности северные сияния можно увидеть в большем количестве точек мира, чем обычно. Точно ответить, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, ученые пока не могут.
https://ria.ru/20250923/kometa-2043708117.html
https://ria.ru/20250927/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
космос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044939471_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f9a389bf7ee38ab9240ac9332b149a58.jpg
Импульсная вспышка на Солнце
На Солнце зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4, это самая крупная вспышка с 19 июня этого года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
2025-09-28T14:23
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, вспышки на солнце , общество, космос, космос - риа наука, россия, мощные вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Общество, Космос, Космос - РИА Наука, Россия, Мощные вспышки на Солнце
На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка
Сильнейшую за три месяца вспышку зарегистрировали на Солнце
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Ученые зарегистрировали на Солнце импульсная самую крупную вспышку с 19 июня, сообщили в Лаборатории
солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На восточном краю Солнца сегодня около полудня зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск", — рассказали там.
Взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца, об усилении которой уже сообщали накануне. Число и мощность солнечных вспышек начали расти в пятницу вечером.
В субботу за сутки было зарегистрировано 19 вспышек, в том числе три события класса M, хотя и более низких баллов. Сегодня с утра активность снизилась, это создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются. Однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение, отметили в лаборатории.
Вспышки на Солнце становятся причиной магнитных бурь. Из-за них, в свою очередь, происходят сбои в энергосистемах. Кроме того, они влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и функционирования навигационных систем, сбоям напряжения в промышленных электросетях. Из-за повышенной солнечной активности северные сияния можно увидеть в большем количестве точек мира, чем обычно. Точно ответить, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, ученые пока не могут.