На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка

На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка - РИА Новости, 28.09.2025

На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка

Ученые зарегистрировали на Солнце импульсная самую крупную вспышку с 19 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T14:23:00+03:00

2025-09-28T14:23:00+03:00

2025-09-28T16:17:00+03:00

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые зарегистрировали на Солнце импульсная самую крупную вспышку с 19 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На восточном краю Солнца сегодня около полудня зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск", — рассказали там.Взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца, об усилении которой уже сообщали накануне. Число и мощность солнечных вспышек начали расти в пятницу вечером. В субботу за сутки было зарегистрировано 19 вспышек, в том числе три события класса M, хотя и более низких баллов. Сегодня с утра активность снизилась, это создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются. Однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение, отметили в лаборатории.Вспышки на Солнце становятся причиной магнитных бурь. Из-за них, в свою очередь, происходят сбои в энергосистемах. Кроме того, они влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и функционирования навигационных систем, сбоям напряжения в промышленных электросетях. Из-за повышенной солнечной активности северные сияния можно увидеть в большем количестве точек мира, чем обычно. Точно ответить, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, ученые пока не могут.

