Приставы арестуют имущество субподрядчика стройки Нахимовского училища
05:25 28.09.2025
Приставы арестуют имущество субподрядчика стройки Нахимовского училища
Судебные приставы арестовывают имущество компании, фигурирующей в деле о хищении денег при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, следует из
происшествия
санкт-петербург
калининград
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
нахимовское военно-морское училище
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Судебные приставы арестовывают имущество компании, фигурирующей в деле о хищении денег при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным приставов, в начале сентября этого года в главном межрегиональном управлении ФССП, в введении которого находятся особо важные исполнительные производства, было возбуждено исполнительное производство в отношении компании "Геоизол" о наложении ареста в рамках исполнительного листа, выданного Петроградским районным судом Санкт-Петербурга. Как следует из судебных материалов, исполнительный лист был выдан 8 сентября по делу о "Спорах, связанных с имущественными правами. Исками о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору". Истцом выступил АО "ТБанк", а ответчиками - два физлица и четыре компании, среди которых в том числе ООО "Геоизол". Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и главным военно-строительным управлением № 4.
происшествия, санкт-петербург, калининград, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), нахимовское военно-морское училище
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининград, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Нахимовское военно-морское училище
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Судебные приставы арестовывают имущество компании, фигурирующей в деле о хищении денег при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным приставов, в начале сентября этого года в главном межрегиональном управлении ФССП, в введении которого находятся особо важные исполнительные производства, было возбуждено исполнительное производство в отношении компании "Геоизол" о наложении ареста в рамках исполнительного листа, выданного Петроградским районным судом Санкт-Петербурга.
Как следует из судебных материалов, исполнительный лист был выдан 8 сентября по делу о "Спорах, связанных с имущественными правами. Исками о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору". Истцом выступил АО "ТБанк", а ответчиками - два физлица и четыре компании, среди которых в том числе ООО "Геоизол".
Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и главным военно-строительным управлением № 4.
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Приставы арестовали имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании"
19 сентября, 15:29
 
