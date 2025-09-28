https://ria.ru/20250928/pristavy-2044852895.html

Приставы арестуют имущество субподрядчика стройки Нахимовского училища

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Судебные приставы арестовывают имущество компании, фигурирующей в деле о хищении денег при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным приставов, в начале сентября этого года в главном межрегиональном управлении ФССП, в введении которого находятся особо важные исполнительные производства, было возбуждено исполнительное производство в отношении компании "Геоизол" о наложении ареста в рамках исполнительного листа, выданного Петроградским районным судом Санкт-Петербурга. Как следует из судебных материалов, исполнительный лист был выдан 8 сентября по делу о "Спорах, связанных с имущественными правами. Исками о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору". Истцом выступил АО "ТБанк", а ответчиками - два физлица и четыре компании, среди которых в том числе ООО "Геоизол". Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и главным военно-строительным управлением № 4.

