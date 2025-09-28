Рейтинг@Mail.ru
Самая красивая и уютная осень в России: гид по старинному Плесу
08:00 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Плес традиционно относят к числу самых атмосферных и живописных городов России. Осень там особенно прекрасна: уютные домики, старинные храмы на фоне золотой листвы — левитановские виды. Знаменитый художник прославил эти места, и одна из главных достопримечательностей здесь — его дом-музей. Куда еще стоит отправиться и что непременно нужно увидеть — в фотоленте РИА Новости.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Плес традиционно относят к числу самых атмосферных и живописных городов России. Осень там особенно прекрасна: уютные домики, старинные храмы на фоне золотой листвы — левитановские виды. Знаменитый художник прославил эти места, и одна из главных достопримечательностей здесь — его дом-музей. Куда еще стоит отправиться и что непременно нужно увидеть — в фотоленте РИА Новости.
Осенний Плес словно сошел с картин Исаака Левитана: художник очень любил этот город и вдохновлялся окрестными пейзажами. По легенде, проплывая мимо на пароходе, мастер был настолько заворожен видом деревянного храма на берегу, что остался тут на месяц, а потом еще трижды приезжал на лето, работал на пленэре.

Экскурсоводы предлагают туристам сделать селфи в местных пейзажах, сравнить фото с картинами Левитана и посмотреть, насколько изменился ландшафт. Так можно убедиться, что Плес сохранился практически таким же, что и полтора века назад: малоэтажным, разноцветным, деревянным. На берегу под березами так же лежат лодки. В этом одна из привлекательных особенностей — несмотря на статус города, урбанизация его не затронула.

Экскурсоводы предлагают туристам сделать селфи в местных пейзажах, сравнить фото с картинами Левитана и посмотреть, насколько изменился ландшафт. Так можно убедиться, что Плес сохранился практически таким же, что и полтора века назад: малоэтажным, разноцветным, деревянным. На берегу под березами так же лежат лодки. В этом одна из привлекательных особенностей — несмотря на статус города, урбанизация его не затронула.

Плес — один из древнейших городов Ивановской области, он основан в XII веке. Население — около двух тысяч жителей.

Он входит в четверку самых популярных у туристов малых городов России.

По числу гостей на одного местного жителя Плес стабильно удерживает первое место. Этот показатель равен 210, как подсчитал "ТурСтат". Для сравнения: в Суздале — 175, в Мышкине — 32.

Воздух в городе чистейший — промышленных предприятий нет. А еще Плес очень ухоженный, спокойный. Здания бережно отреставрированы, приведены в порядок традиционные "домики в три окошка". Есть симпатичные магазины, много кафе и отелей. Туристы говорят, что тут красиво, комфортно и умиротворенно.

Полюбоваться золотой осенью можно в конце сентября — начале октября. Стоит прогуляться по старинным улицам, представить себя героями фильмов "Два капитана" и "Золотой теленок" — часть сцен снимали здесь.

Несмотря на компактность территории, концентрация достопримечательностей здесь впечатляющая. Красивая и ухоженная набережная протянулась на полтора километра. Здесь купеческие дома, речной вокзал и причалы для лодок. В магазинах продают копченую рыбу. Отдыхающие фотографируются с известной "Дачницей", которая замерла у бронзового мольберта. У скульптуры есть реальный прототип — Софья Кувшинникова, возлюбленная Левитана.

Обязательно нужно посетить дом-музей Исаака Левитана, расположенный в особняке Солодовникова. Экспонаты — личные вещи мастера, картины художника и его друзей.

В музее пейзажа собраны работы художников, написанные в конце XIX — начале XX веков. В "Провинциальной арт-галерее-М" — коллекция фарфора, лаков и живописи. О ранней истории Плеса можно узнать в музее "Присутственные места".

На обед загляните в закусочную "Рыбный угол", чтобы попробовать пирожки с лещом — местный специалитет.

Для памятных снимков нужно подняться на Соборную гору. Считается, что именно отсюда начинался Плес. На горе — старейшая постройка города, Успенский собор. А еще там часто можно увидеть художников, которые пишут волжские пейзажи, и осмотреть местность со смотровой площадки, расположенной на высоте в 54 метра.

На вершину горы Левитана ведет деревянная лестница. Поднимитесь, чтобы сделать лучшие снимки панорамы Плеса, Волги и селфи со скульптурой мастера.

За сувенирами и вкусным кофе отправляйтесь на Торговую площадь. Там же увидите старинную Воскресенскую церковь и Верхние торговые ряды, возведенные в XIX веке.

Железнодорожной станции в Плесе нет. Из Москвы на автомобиле можно доехать примерно за пять часов — через Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов Великий.

Еще один вариант пути — на "Ласточке" до Иваново (примерно 3,5 часа), а потом еще два часа — на автобусе.

