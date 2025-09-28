https://ria.ru/20250928/pls-2044035174.html

Самая красивая и уютная осень в России: гид по старинному Плесу

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Плес традиционно относят к числу самых атмосферных и живописных городов России. Осень там особенно прекрасна: уютные домики, старинные храмы на фоне золотой листвы — левитановские виды. Знаменитый художник прославил эти места, и одна из главных достопримечательностей здесь — его дом-музей. Куда еще стоит отправиться и что непременно нужно увидеть — в фотоленте РИА Новости.

