https://ria.ru/20221101/goroda-1828183142.html

Россияне назвали самые атмосферные осенние города

Россияне назвали самые атмосферные осенние города - РИА Новости, 01.11.2022

Россияне назвали самые атмосферные осенние города

Эксперты узнали у туристов, какие российские города они считают самыми атмосферными поздней осенью, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T07:02

2022-11-01T07:02

2022-11-01T07:02

туризм

калининград

санкт-петербург

выборг

осень

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579625252_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_21796fc7b23205ceb3cfd705502c861b.jpg

МОСКВА, 1 ноя— РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие российские города они считают самыми атмосферными поздней осенью, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip."Большинство россиян (84 процента) любят отправляться куда-нибудь в это время года. Правда в 2022 году осенние поездки планирует меньше половины опрошенных", — отметили в пресс-службе.Список наиболее красивых и уютных направлений возглавил Калининград. Его указали 18 процентов респондентов. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Выборг, Нижний Новгород и Домбай.Реже респонденты называли Суздаль, Геленджик, Москву, Плес и Сочи.

https://ria.ru/20221011/bilety-1823138368.html

калининград

санкт-петербург

выборг

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

калининград, санкт-петербург, выборг, осень, новости - туризм, туризм, туристы, отдых, отдых в россии, россия