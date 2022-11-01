https://ria.ru/20221101/goroda-1828183142.html
Россияне назвали самые атмосферные осенние города
Россияне назвали самые атмосферные осенние города - РИА Новости, 01.11.2022
Россияне назвали самые атмосферные осенние города
Эксперты узнали у туристов, какие российские города они считают самыми атмосферными поздней осенью, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T07:02
2022-11-01T07:02
2022-11-01T07:02
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калининград
санкт-петербург
выборг
осень
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 1 ноя— РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие российские города они считают самыми атмосферными поздней осенью, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip."Большинство россиян (84 процента) любят отправляться куда-нибудь в это время года. Правда в 2022 году осенние поездки планирует меньше половины опрошенных", — отметили в пресс-службе.Список наиболее красивых и уютных направлений возглавил Калининград. Его указали 18 процентов респондентов. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Выборг, Нижний Новгород и Домбай.Реже респонденты называли Суздаль, Геленджик, Москву, Плес и Сочи.
https://ria.ru/20221011/bilety-1823138368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россияне назвали самые атмосферные осенние города
OneTwoTrip: самые атмосферные города осенью — Калининград, Санкт-Петербург и Выборг