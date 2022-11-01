Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали самые атмосферные осенние города - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221101/goroda-1828183142.html
Россияне назвали самые атмосферные осенние города
Россияне назвали самые атмосферные осенние города - РИА Новости, 01.11.2022
Россияне назвали самые атмосферные осенние города
Эксперты узнали у туристов, какие российские города они считают самыми атмосферными поздней осенью, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T07:02
2022-11-01T07:02
туризм
калининград
санкт-петербург
выборг
осень
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579625252_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_21796fc7b23205ceb3cfd705502c861b.jpg
МОСКВА, 1 ноя— РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие российские города они считают самыми атмосферными поздней осенью, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip."Большинство россиян (84 процента) любят отправляться куда-нибудь в это время года. Правда в 2022 году осенние поездки планирует меньше половины опрошенных", — отметили в пресс-службе.Список наиболее красивых и уютных направлений возглавил Калининград. Его указали 18 процентов респондентов. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Выборг, Нижний Новгород и Домбай.Реже респонденты называли Суздаль, Геленджик, Москву, Плес и Сочи.
https://ria.ru/20221011/bilety-1823138368.html
калининград
санкт-петербург
выборг
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579625252_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_09738780e12dadf3d9553546462a3d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, санкт-петербург, выборг, осень, новости - туризм, туризм, туристы, отдых, отдых в россии, россия
Туризм, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Осень, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отдых, отдых в России, Россия
07:02 01.11.2022
 
Россияне назвали самые атмосферные осенние города

OneTwoTrip: самые атмосферные города осенью — Калининград, Санкт-Петербург и Выборг

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкКафедральный Собор на острове Канта в Калининграде
Кафедральный Собор на острове Канта в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя— РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие российские города они считают самыми атмосферными поздней осенью, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
"Большинство россиян (84 процента) любят отправляться куда-нибудь в это время года. Правда в 2022 году осенние поездки планирует меньше половины опрошенных", — отметили в пресс-службе.
Список наиболее красивых и уютных направлений возглавил Калининград. Его указали 18 процентов респондентов. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Выборг, Нижний Новгород и Домбай.
Реже респонденты называли Суздаль, Геленджик, Москву, Плес и Сочи.
Пассажир держит посадочный талон - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 16:00Туризм
Эксперты узнали, на каком языке туристы хотят видеть информацию на билетах
 
ТуризмКалининградСанкт-ПетербургВыборгОсеньНовости - ТуризмТуризмтуристыОтдыхотдых в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала