https://ria.ru/20250928/pensii-2044851505.html

В Совфеде рассказали, кому повысят пенсии до конца года

В Совфеде рассказали, кому повысят пенсии до конца года - РИА Новости, 28.09.2025

В Совфеде рассказали, кому повысят пенсии до конца года

Пенсии ряда категорий россиян до конца года ждет повышение, в частности, это касается сотрудников силовых ведомств, сообщила РИА Новости член комитета Совета... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T04:27:00+03:00

2025-09-28T04:27:00+03:00

2025-09-28T04:27:00+03:00

наталия косихина

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff04bd6cd01be435ab27da6852f11cc.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Пенсии ряда категорий россиян до конца года ждет повышение, в частности, это касается сотрудников силовых ведомств, сообщила РИА Новости член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина. "С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%. Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи", - сказала сенатор. По ее словам, соответственно, вырастут и пенсии, поскольку формула для их расчета напрямую привязана к размерам базового денежного довольствия. Кроме того, "пенсии увеличатся у тех, кому в сентябре исполняется 80 лет — с 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты", - уточнила законодатель. По словам Косихиной, все необходимые средства на обеспечение социальных выплат в соответствии с индексацией были предусмотрены. "Государство последовательно выполняет свои обязательства по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров, и индексация пенсий – важный инструмент для поддержания их покупательной способности в условиях инфляции", - сказала политик. Она также напомнила, что в апреле на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии. Это коснулось тех, кому не хватило трудового стажа для назначения страховой пенсии, людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца. "На тот же процент выросло государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, включая военнослужащих, проходивших службу по призыву (если стали инвалидами во время службы – ред.), участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, космонавтов, жертв радиационных и техногенных катастроф, а также граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Севастополя" и "Жителю осажденного Сталинграда", - заключила Косихина.

https://ria.ru/20250928/pensiya-2044848990.html

https://ria.ru/20250925/sovfedja-2044174526.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталия косихина, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)