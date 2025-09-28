Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, кому повысят пенсии до конца года
04:27 28.09.2025
В Совфеде рассказали, кому повысят пенсии до конца года
В Совфеде рассказали, кому повысят пенсии до конца года - РИА Новости, 28.09.2025
В Совфеде рассказали, кому повысят пенсии до конца года
Пенсии ряда категорий россиян до конца года ждет повышение, в частности, это касается сотрудников силовых ведомств, сообщила РИА Новости член комитета Совета... РИА Новости, 28.09.2025
наталия косихина
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Пенсии ряда категорий россиян до конца года ждет повышение, в частности, это касается сотрудников силовых ведомств, сообщила РИА Новости член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина. "С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%. Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи", - сказала сенатор. По ее словам, соответственно, вырастут и пенсии, поскольку формула для их расчета напрямую привязана к размерам базового денежного довольствия. Кроме того, "пенсии увеличатся у тех, кому в сентябре исполняется 80 лет — с 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты", - уточнила законодатель. По словам Косихиной, все необходимые средства на обеспечение социальных выплат в соответствии с индексацией были предусмотрены. "Государство последовательно выполняет свои обязательства по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров, и индексация пенсий – важный инструмент для поддержания их покупательной способности в условиях инфляции", - сказала политик. Она также напомнила, что в апреле на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии. Это коснулось тех, кому не хватило трудового стажа для назначения страховой пенсии, людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца. "На тот же процент выросло государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, включая военнослужащих, проходивших службу по призыву (если стали инвалидами во время службы – ред.), участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, космонавтов, жертв радиационных и техногенных катастроф, а также граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Севастополя" и "Жителю осажденного Сталинграда", - заключила Косихина.
наталия косихина, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Наталия Косихина, Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Совфеде рассказали, кому повысят пенсии до конца года

Сенатор Косихина: пенсии сотрудников силовых ведомств повысят до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Пенсии ряда категорий россиян до конца года ждет повышение, в частности, это касается сотрудников силовых ведомств, сообщила РИА Новости член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.
"С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%. Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи", - сказала сенатор.
В Совфеде рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию
02:46
В Совфеде рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию
02:46
По ее словам, соответственно, вырастут и пенсии, поскольку формула для их расчета напрямую привязана к размерам базового денежного довольствия.
Кроме того, "пенсии увеличатся у тех, кому в сентябре исполняется 80 лет — с 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты", - уточнила законодатель.
По словам Косихиной, все необходимые средства на обеспечение социальных выплат в соответствии с индексацией были предусмотрены. "Государство последовательно выполняет свои обязательства по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров, и индексация пенсий – важный инструмент для поддержания их покупательной способности в условиях инфляции", - сказала политик.
Она также напомнила, что в апреле на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии. Это коснулось тех, кому не хватило трудового стажа для назначения страховой пенсии, людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.
"На тот же процент выросло государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, включая военнослужащих, проходивших службу по призыву (если стали инвалидами во время службы – ред.), участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, космонавтов, жертв радиационных и техногенных катастроф, а также граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Севастополя" и "Жителю осажденного Сталинграда", - заключила Косихина.
В Совфеде рассказали, как самозанятые могут повысить пенсию
25 сентября, 03:02
В Совфеде рассказали, как самозанятые могут повысить пенсию
25 сентября, 03:02
 
Наталия Косихина
Совет Федерации РФ
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
