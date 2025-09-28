Рейтинг@Mail.ru
22:55 28.09.2025
В Госдуме назвали Санду иноагентом, предавшим народ Молдавии
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Голос граждан Молдавии, проживающих в России, украден, они намеренно отстранены от участия в жизни собственной страны из-за своей антизападной позиции, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимиспя. Участки в России для голосования на парламентских выборах в Молдавии закрыты, сотрудники полиции просят голосующих покинуть территорию у участков, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники участков сообщили голосующим, что участки закрыты, при этом люди не торопятся расходиться, несмотря на то, что полиция убирает рамки металлоискателей и ограждения. "На избирательном участке в Москве граждане Молдовы, проживающие в России, требуют от режима Санду реализации своего законного права выбора и скандируют: "Мы приехали издалека! Мы хотим голосовать!". Но двери молдавского посольства безмолвны. Их голос — украден. Они, как и заблокированные на мостах приднестровцы, намеренно отстранены от участия в жизни собственной страны из-за своей антизападной позиции", - сказала Аршинова. Она отметила, что, лишая своих граждан права голоса, президент Молдавии Майя Санду лишает их Родины. "Она как руководитель государства должна держать ответ перед своими людьми, но по факту Санду — иноагент, предавший народ Молдовы", - добавила политик. В воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия сообщила об открытии почти двух тысяч участков внутри страны и более 300 за рубежом. Одновременно власти заявили о волне анонимных сообщений о минировании объектов инфраструктуры и избирательных бюро как в Молдавии, так и за её пределами — в Брюсселе, Риме, Бухаресте и других городах. В Кишинёве назвали происходящее провокацией, направленной на срыв голосования. В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что десятки людей в течение нескольких часов остаются заблокированными на мосту через реку Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавской Резиной после поступившего сообщения о минировании. Очевидцы сообщали РИА Новости, что власти Молдавии в день выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, в результате образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняли это якобы зависшей программой. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые прошли в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. По итогам президентских выборов 2024 года Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов. Подобная же ситуация сложилась на прошедшем в октябре 2024 года референдуме: лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в Европейский союз, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%, при этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в государствах-членах Евросоюз и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Голос граждан Молдавии, проживающих в России, украден, они намеренно отстранены от участия в жизни собственной страны из-за своей антизападной позиции, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимиспя. Участки в России для голосования на парламентских выборах в Молдавии закрыты, сотрудники полиции просят голосующих покинуть территорию у участков, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники участков сообщили голосующим, что участки закрыты, при этом люди не торопятся расходиться, несмотря на то, что полиция убирает рамки металлоискателей и ограждения.
«
"На избирательном участке в Москве граждане Молдовы, проживающие в России, требуют от режима Санду реализации своего законного права выбора и скандируют: "Мы приехали издалека! Мы хотим голосовать!". Но двери молдавского посольства безмолвны. Их голос — украден. Они, как и заблокированные на мостах приднестровцы, намеренно отстранены от участия в жизни собственной страны из-за своей антизападной позиции", - сказала Аршинова.
Она отметила, что, лишая своих граждан права голоса, президент Молдавии Майя Санду лишает их Родины.
"Она как руководитель государства должна держать ответ перед своими людьми, но по факту Санду — иноагент, предавший народ Молдовы", - добавила политик.
В воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия сообщила об открытии почти двух тысяч участков внутри страны и более 300 за рубежом. Одновременно власти заявили о волне анонимных сообщений о минировании объектов инфраструктуры и избирательных бюро как в Молдавии, так и за её пределами — в Брюсселе, Риме, Бухаресте и других городах. В Кишинёве назвали происходящее провокацией, направленной на срыв голосования.
В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что десятки людей в течение нескольких часов остаются заблокированными на мосту через реку Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавской Резиной после поступившего сообщения о минировании.
Очевидцы сообщали РИА Новости, что власти Молдавии в день выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, в результате образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняли это якобы зависшей программой.
Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые прошли в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах.
По итогам президентских выборов 2024 года Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.
Подобная же ситуация сложилась на прошедшем в октябре 2024 года референдуме: лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в Европейский союз, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%, при этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в государствах-членах Евросоюз и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
"Диктатура Санду под видом демократии": как проходят выборы в Молдавии
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Граждане Молдавии сегодня выбирают депутатов в парламент страны.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

Граждане Молдавии сегодня выбирают депутатов в парламент страны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Голосование проходит на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Голосование проходит на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo

Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Алёной Кику принимают участие в голосовании на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

Избирательный участок в Кишиневе

Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие избиратели называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие избиратели называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Граждане Молдавии сегодня выбирают депутатов в парламент страны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Голосование проходит на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10

Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10

Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10

Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10

Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10

Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие избиратели называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Заголовок открываемого материала