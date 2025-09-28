Экс-премьер Молдавии оценил организацию проведенных выборов
Тарлев: выборы в Молдавии прошли с большими нарушениями
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии были проведены с большими нарушениями, заявил экс-премьер, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Василий Тарлев.
"Я считаю, что предвыборная кампания и избирательный процесс были проведены с большими нарушениями местного и международного законодательства, мне очень жаль. В том числе из-за ограничения доступа для наших граждан и для иностранных журналистов", - заявил Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков.
По его словам, произошла дискриминация граждан, которые в силу разных причин не смогли принять участие в выборах.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Ранее СМИ сообщали о многочисленных нарушениях на выборах в молдавский парламент. Так, в Австрии на избирательном участке № 38/3 (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) организовали подвоз избирателей, передавало Sputnik Молдова. Агентство также писало о нарушениях в румынском Тыргу-Муреше, где наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании, где им отказали в аккредитации, в Германии, где представитель с утра не может попасть к урнам. Урны для голосования на парламентских выборах в Молдавии оказались переполнены на участках в Европе спустя всего несколько часов после открытия, их могли заполнить заранее, сообщал Telegram-канал "Реальный Кишинев". Правящая в Молдавии партия ПДС направила в избирательные участки за рубежом инструкции с "планками" по результатам голосования на парламентских выборах, к примеру, один из участков в Италии должен выдать 87% голосов за ПДС при явке не ниже 79%, сообщал Telegram-канал "Бельцы 24". Одни те же люди были замечены в итальянской Вероне в разных очередях к избирательным участкам в ходе голосования на парламентских выборах в Молдавии, передавало Sputnik Молдова со ссылкой на соцсети. Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на избирательном участке 38/237 в румынском городе Яссы, открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах, сообщал молдавский портал Newsmaker.
Власти Молдавии требуют от родителей школьников в обязательном порядке отправлять учителям фото бюллетеней с парламентских выборов, фото переписки об этом пришло из средней школы имени Михая Эминеску, передавало Sputnik Молдова. Также оно со ссылкой на соцсети сообщало, что неизвестные предлагали 50 евро за голос в пользу правящей партии "Действие и солидарность", а также 20 евро за каждого приведенного избирателя. Гагаузское издание Gagauznews отмечало, что поступают экстренные сообщения от избирателей в Гагаузии о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков. Сообщения о "минировании" поступали на избирательные участки для жителей Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Бюллетени закончились на избирательном участке в селе Копанка для жителей Приднестровья с молдавским гражданством за 3,5 часа до окончания голосования, передавало информагентство "Новости Приднестровья".
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
