Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии оценил организацию проведенных выборов - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044983569.html
Экс-премьер Молдавии оценил организацию проведенных выборов
Экс-премьер Молдавии оценил организацию проведенных выборов - РИА Новости, 28.09.2025
Экс-премьер Молдавии оценил организацию проведенных выборов
Парламентские выборы в Молдавии были проведены с большими нарушениями, заявил экс-премьер, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Василий Тарлев. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T21:54:00+03:00
2025-09-28T21:54:00+03:00
в мире
молдавия
европа
гагаузия
василий тарлев
майя санду
евгения гуцул
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954705_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_13c0c4f10b2cfe4c6769c47f2a9a45e7.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии были проведены с большими нарушениями, заявил экс-премьер, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Василий Тарлев. "Я считаю, что предвыборная кампания и избирательный процесс были проведены с большими нарушениями местного и международного законодательства, мне очень жаль. В том числе из-за ограничения доступа для наших граждан и для иностранных журналистов", - заявил Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков. По его словам, произошла дискриминация граждан, которые в силу разных причин не смогли принять участие в выборах. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы. Ранее СМИ сообщали о многочисленных нарушениях на выборах в молдавский парламент. Так, в Австрии на избирательном участке № 38/3 (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) организовали подвоз избирателей, передавало Sputnik Молдова. Агентство также писало о нарушениях в румынском Тыргу-Муреше, где наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании, где им отказали в аккредитации, в Германии, где представитель с утра не может попасть к урнам. Урны для голосования на парламентских выборах в Молдавии оказались переполнены на участках в Европе спустя всего несколько часов после открытия, их могли заполнить заранее, сообщал Telegram-канал "Реальный Кишинев". Правящая в Молдавии партия ПДС направила в избирательные участки за рубежом инструкции с "планками" по результатам голосования на парламентских выборах, к примеру, один из участков в Италии должен выдать 87% голосов за ПДС при явке не ниже 79%, сообщал Telegram-канал "Бельцы 24". Одни те же люди были замечены в итальянской Вероне в разных очередях к избирательным участкам в ходе голосования на парламентских выборах в Молдавии, передавало Sputnik Молдова со ссылкой на соцсети. Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на избирательном участке 38/237 в румынском городе Яссы, открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах, сообщал молдавский портал Newsmaker. Власти Молдавии требуют от родителей школьников в обязательном порядке отправлять учителям фото бюллетеней с парламентских выборов, фото переписки об этом пришло из средней школы имени Михая Эминеску, передавало Sputnik Молдова. Также оно со ссылкой на соцсети сообщало, что неизвестные предлагали 50 евро за голос в пользу правящей партии "Действие и солидарность", а также 20 евро за каждого приведенного избирателя. Гагаузское издание Gagauznews отмечало, что поступают экстренные сообщения от избирателей в Гагаузии о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков. Сообщения о "минировании" поступали на избирательные участки для жителей Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Бюллетени закончились на избирательном участке в селе Копанка для жителей Приднестровья с молдавским гражданством за 3,5 часа до окончания голосования, передавало информагентство "Новости Приднестровья". Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044977615.html
https://ria.ru/20250928/vybory-2044979066.html
молдавия
европа
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954705_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_f8374c3270384479281ffc1fe9695c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, европа, гагаузия, василий тарлев, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Европа, Гагаузия, Василий Тарлев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова
Экс-премьер Молдавии оценил организацию проведенных выборов

Тарлев: выборы в Молдавии прошли с большими нарушениями

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Гражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии были проведены с большими нарушениями, заявил экс-премьер, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Василий Тарлев.
"Я считаю, что предвыборная кампания и избирательный процесс были проведены с большими нарушениями местного и международного законодательства, мне очень жаль. В том числе из-за ограничения доступа для наших граждан и для иностранных журналистов", - заявил Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков.
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Голосование в посольстве Молдавии в Мадриде проходит спокойно
Вчера, 21:11
По его словам, произошла дискриминация граждан, которые в силу разных причин не смогли принять участие в выборах.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Ранее СМИ сообщали о многочисленных нарушениях на выборах в молдавский парламент. Так, в Австрии на избирательном участке № 38/3 (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) организовали подвоз избирателей, передавало Sputnik Молдова. Агентство также писало о нарушениях в румынском Тыргу-Муреше, где наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании, где им отказали в аккредитации, в Германии, где представитель с утра не может попасть к урнам. Урны для голосования на парламентских выборах в Молдавии оказались переполнены на участках в Европе спустя всего несколько часов после открытия, их могли заполнить заранее, сообщал Telegram-канал "Реальный Кишинев". Правящая в Молдавии партия ПДС направила в избирательные участки за рубежом инструкции с "планками" по результатам голосования на парламентских выборах, к примеру, один из участков в Италии должен выдать 87% голосов за ПДС при явке не ниже 79%, сообщал Telegram-канал "Бельцы 24". Одни те же люди были замечены в итальянской Вероне в разных очередях к избирательным участкам в ходе голосования на парламентских выборах в Молдавии, передавало Sputnik Молдова со ссылкой на соцсети. Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на избирательном участке 38/237 в румынском городе Яссы, открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах, сообщал молдавский портал Newsmaker.
Власти Молдавии требуют от родителей школьников в обязательном порядке отправлять учителям фото бюллетеней с парламентских выборов, фото переписки об этом пришло из средней школы имени Михая Эминеску, передавало Sputnik Молдова. Также оно со ссылкой на соцсети сообщало, что неизвестные предлагали 50 евро за голос в пользу правящей партии "Действие и солидарность", а также 20 евро за каждого приведенного избирателя. Гагаузское издание Gagauznews отмечало, что поступают экстренные сообщения от избирателей в Гагаузии о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков. Сообщения о "минировании" поступали на избирательные участки для жителей Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Бюллетени закончились на избирательном участке в селе Копанка для жителей Приднестровья с молдавским гражданством за 3,5 часа до окончания голосования, передавало информагентство "Новости Приднестровья".
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Додон заявил о нарушениях на выборах в Молдавии
Вчера, 21:25
 
В миреМолдавияЕвропаГагаузияВасилий ТарлевМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik Молдова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала