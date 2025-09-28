https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044951350.html

Sputnik Молдова сообщило о нарушениях на избирательных участках в Вероне

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Одни те же люди были замечены в итальянской Вероне в разных очередях к избирательным участкам в ходе голосования на парламентских выборах в Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова со ссылкой на соцсети. "В Вероне на разных участках голосуют одни и те же люди... Увидев видеосъемку, все "голосующие" стремительно разбежались, пряча лица", - говорится в сообщении агентства. Sputnik прикрепляет видео с места событий и цитирует автора ролика. Та спрашивает у людей, которых, по ее словам, она уже видела час назад в другой очереди, голосуют ли они на каждом участке. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

