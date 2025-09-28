Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде отреагировали на просьбу к Дурову помочь Молдавии с цензурой - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044938335.html
В Совфеде отреагировали на просьбу к Дурову помочь Молдавии с цензурой
В Совфеде отреагировали на просьбу к Дурову помочь Молдавии с цензурой - РИА Новости, 28.09.2025
В Совфеде отреагировали на просьбу к Дурову помочь Молдавии с цензурой
Евросоюз под предводительством Франции хочет установить в Молдавии "режим на скорейшую евроинтеграцию" вопреки мнению народа республики, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:45:00+03:00
2025-09-28T15:45:00+03:00
в мире
молдавия
франция
россия
павел дуров
сергей перминов
мария захарова
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Евросоюз под предводительством Франции хочет установить в Молдавии "режим на скорейшую евроинтеграцию" вопреки мнению народа республики, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, комментируя просьбу Франции к основателю Telegram Павлу Дурову о помощи властям Молдавии в цензурировании каналов. Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. "Грубейшее вмешательство во внутриполитические электоральные процессы, целью которого является окончательное утверждение режима на скорейшую евроинтеграцию вопреки мнению и интересам большинства жителей республики", - сказал Перминов. По мнению сенатора, сообщение Дурова о такой просьбе - "глас вопиющего в пустыне". Перминов считает, что Дуров не будет услышан, однако "указывает на сложные геополитические комбинации, которые выстраивает европейская коалиция на территории Молдавии". "По факту, Франция и примкнувшие к ней европейские державы способствовали установлению репрессивного правового режима, не допустившего до участия в выборах истинных лидеров молдавского народа, лишившего жителей страны реализации своих конституционных прав, существенные манипуляции общественным мнением. То, о чем заявил Павел Дуров - это прямое доказательство использования антиконституционных технологий под прикрытием французского "флага", - констатировал политик. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
https://ria.ru/20250928/durov-2044932206.html
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044931314.html
молдавия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, франция, россия, павел дуров, сергей перминов, мария захарова, telegram
В мире, Молдавия, Франция, Россия, Павел Дуров, Сергей Перминов, Мария Захарова, Telegram
В Совфеде отреагировали на просьбу к Дурову помочь Молдавии с цензурой

Сенатор Перминов: ЕС хочет ввести в Молдавии режим на скорейшую евроинтеграцию

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Евросоюз под предводительством Франции хочет установить в Молдавии "режим на скорейшую евроинтеграцию" вопреки мнению народа республики, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, комментируя просьбу Франции к основателю Telegram Павлу Дурову о помощи властям Молдавии в цензурировании каналов.
Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Дуров рассказал, как Франция просила его помочь Молдавии с цензурой
Вчера, 15:11
«
"Грубейшее вмешательство во внутриполитические электоральные процессы, целью которого является окончательное утверждение режима на скорейшую евроинтеграцию вопреки мнению и интересам большинства жителей республики", - сказал Перминов.
По мнению сенатора, сообщение Дурова о такой просьбе - "глас вопиющего в пустыне". Перминов считает, что Дуров не будет услышан, однако "указывает на сложные геополитические комбинации, которые выстраивает европейская коалиция на территории Молдавии".
"По факту, Франция и примкнувшие к ней европейские державы способствовали установлению репрессивного правового режима, не допустившего до участия в выборах истинных лидеров молдавского народа, лишившего жителей страны реализации своих конституционных прав, существенные манипуляции общественным мнением. То, о чем заявил Павел Дуров - это прямое доказательство использования антиконституционных технологий под прикрытием французского "флага", - констатировал политик.
Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Мужчина голосует на избирательном участке в посольстве Республики Молдавия в Москве на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы
Вчера, 15:08
 
В миреМолдавияФранцияРоссияПавел ДуровСергей ПерминовМария ЗахароваTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала