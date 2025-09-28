https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044938335.html

В Совфеде отреагировали на просьбу к Дурову помочь Молдавии с цензурой

2025-09-28T15:45:00+03:00

2025-09-28T15:45:00+03:00

2025-09-28T15:45:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Евросоюз под предводительством Франции хочет установить в Молдавии "режим на скорейшую евроинтеграцию" вопреки мнению народа республики, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, комментируя просьбу Франции к основателю Telegram Павлу Дурову о помощи властям Молдавии в цензурировании каналов. Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. "Грубейшее вмешательство во внутриполитические электоральные процессы, целью которого является окончательное утверждение режима на скорейшую евроинтеграцию вопреки мнению и интересам большинства жителей республики", - сказал Перминов. По мнению сенатора, сообщение Дурова о такой просьбе - "глас вопиющего в пустыне". Перминов считает, что Дуров не будет услышан, однако "указывает на сложные геополитические комбинации, которые выстраивает европейская коалиция на территории Молдавии". "По факту, Франция и примкнувшие к ней европейские державы способствовали установлению репрессивного правового режима, не допустившего до участия в выборах истинных лидеров молдавского народа, лишившего жителей страны реализации своих конституционных прав, существенные манипуляции общественным мнением. То, о чем заявил Павел Дуров - это прямое доказательство использования антиконституционных технологий под прикрытием французского "флага", - констатировал политик. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.

