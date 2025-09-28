Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат прокомментировала слова Дурова о цензуре в стране - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/moldavija-2044960542.html
Молдавский депутат прокомментировала слова Дурова о цензуре в стране
Молдавский депутат прокомментировала слова Дурова о цензуре в стране - РИА Новости, 28.09.2025
Молдавский депутат прокомментировала слова Дурова о цензуре в стране
Основатель Telegram Павел Дуров, рассказав о просьбе помочь молдавскому правительству цензурировать ряд каналов, подтвердил, что угрозой для демократии в... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T18:13:00+03:00
2025-09-28T18:13:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
павел дуров
майя санду
евгения гуцул
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744748_0:0:1489:838_1920x0_80_0_0_3bb73259f06ad359034f341a41ad5861.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров, рассказав о просьбе помочь молдавскому правительству цензурировать ряд каналов, подтвердил, что угрозой для демократии в Молдавии стала осуществляемая действующими властями республики цензура, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Диана Караман. Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обращались к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии в 2024 году. В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. По данным МИД, поступают анонимные угрозы о минировании ряда участков, в том числе за рубежом. Утром власти объяснили перенос двух участков, открытых для жителей Приднестровья, именно такими угрозами. "Граждане прекрасно понимают: если кто-то вмешивается в выборы, то это сама власть. Тем более что владелец Telegram Павел Дуров прямо заявил - еще год назад именно западные спецслужбы требовали ограничивать молдавские каналы. Вот настоящая цензура, вот настоящая угроза демократии", - заявила Караман. По ее словам, сегодняшние события показывают, что действующая власть боится собственного народа, боится честных выборов. "И поэтому пытается выиграть за счет хаоса, запугивания и произвола. Но чем сильнее они закручивают гайки, тем очевиднее становится: дни этого режима сочтены", - подчеркнула депутат. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250928/gosduma-2044944960.html
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044938335.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744748_0:0:1489:1118_1920x0_80_0_0_4f12f65e930799cc85d578beb2462114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, гагаузия, павел дуров, майя санду, евгения гуцул, telegram, снг
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Павел Дуров, Майя Санду, Евгения Гуцул, Telegram, СНГ
Молдавский депутат прокомментировала слова Дурова о цензуре в стране

Депутат Караман: Дуров подтвердил, что цензура угрожает демократии в Молдавии

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров, рассказав о просьбе помочь молдавскому правительству цензурировать ряд каналов, подтвердил, что угрозой для демократии в Молдавии стала осуществляемая действующими властями республики цензура, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Диана Караман.
Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обращались к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии в 2024 году. В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. По данным МИД, поступают анонимные угрозы о минировании ряда участков, в том числе за рубежом. Утром власти объяснили перенос двух участков, открытых для жителей Приднестровья, именно такими угрозами.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В ГД прокомментировали слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов
Вчера, 16:29
"Граждане прекрасно понимают: если кто-то вмешивается в выборы, то это сама власть. Тем более что владелец Telegram Павел Дуров прямо заявил - еще год назад именно западные спецслужбы требовали ограничивать молдавские каналы. Вот настоящая цензура, вот настоящая угроза демократии", - заявила Караман.
По ее словам, сегодняшние события показывают, что действующая власть боится собственного народа, боится честных выборов.
"И поэтому пытается выиграть за счет хаоса, запугивания и произвола. Но чем сильнее они закручивают гайки, тем очевиднее становится: дни этого режима сочтены", - подчеркнула депутат.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Совфеде отреагировали на просьбу к Дурову помочь Молдавии с цензурой
Вчера, 15:45
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияПавел ДуровМайя СандуЕвгения ГуцулTelegramСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала