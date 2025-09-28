https://ria.ru/20250928/moldavija-2044960542.html

Молдавский депутат прокомментировала слова Дурова о цензуре в стране

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров, рассказав о просьбе помочь молдавскому правительству цензурировать ряд каналов, подтвердил, что угрозой для демократии в Молдавии стала осуществляемая действующими властями республики цензура, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Диана Караман. Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обращались к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии в 2024 году. В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. По данным МИД, поступают анонимные угрозы о минировании ряда участков, в том числе за рубежом. Утром власти объяснили перенос двух участков, открытых для жителей Приднестровья, именно такими угрозами. "Граждане прекрасно понимают: если кто-то вмешивается в выборы, то это сама власть. Тем более что владелец Telegram Павел Дуров прямо заявил - еще год назад именно западные спецслужбы требовали ограничивать молдавские каналы. Вот настоящая цензура, вот настоящая угроза демократии", - заявила Караман. По ее словам, сегодняшние события показывают, что действующая власть боится собственного народа, боится честных выборов. "И поэтому пытается выиграть за счет хаоса, запугивания и произвола. Но чем сильнее они закручивают гайки, тем очевиднее становится: дни этого режима сочтены", - подчеркнула депутат. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

