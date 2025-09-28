Рейтинг@Mail.ru
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов - РИА Новости, 28.09.2025
16:13 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/mask-2044941440.html
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов - РИА Новости, 28.09.2025
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов
Американский предприниматель Илон Маск словом "вау" прокомментировал публикацию основателя Telegram Павла Дурова о том, что ему поступали запросы от французских РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T16:13:00+03:00
2025-09-28T16:13:00+03:00
в мире
молдавия
павел дуров
илон маск
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911d27e9982c9c62a5f0a10edd20346a.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск словом "вау" прокомментировал публикацию основателя Telegram Павла Дурова о том, что ему поступали запросы от французских спецслужб с просьбой подвергать цензуре некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. В воскресенье Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. Мессенджер отказал в таком запросе, поскольку Telegram не удаляет контент по политическим причинам. "Вау", - отреагировал Маск на публикацию Дурова в соцсети Х.
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044938335.html
молдавия
в мире, молдавия, павел дуров, илон маск, telegram
В мире, Молдавия, Павел Дуров, Илон Маск, Telegram
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов

Маск ответил на пост Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск словом "вау" прокомментировал публикацию основателя Telegram Павла Дурова о том, что ему поступали запросы от французских спецслужб с просьбой подвергать цензуре некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии.
В воскресенье Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. Мессенджер отказал в таком запросе, поскольку Telegram не удаляет контент по политическим причинам.
"Вау", - отреагировал Маск на публикацию Дурова в соцсети Х.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Совфеде отреагировали на просьбу к Дурову помочь Молдавии с цензурой
Вчера, 15:45
 
В миреМолдавияПавел ДуровИлон МаскTelegram
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
