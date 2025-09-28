https://ria.ru/20250928/mask-2044941440.html
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов - РИА Новости, 28.09.2025
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов
Американский предприниматель Илон Маск словом "вау" прокомментировал публикацию основателя Telegram Павла Дурова о том, что ему поступали запросы от французских
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск словом "вау" прокомментировал публикацию основателя Telegram Павла Дурова о том, что ему поступали запросы от французских спецслужб с просьбой подвергать цензуре некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. В воскресенье Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. Мессенджер отказал в таком запросе, поскольку Telegram не удаляет контент по политическим причинам. "Вау", - отреагировал Маск на публикацию Дурова в соцсети Х.
молдавия
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов
Маск ответил на пост Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов