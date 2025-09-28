https://ria.ru/20250928/mask-2044941440.html

Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов

Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов - РИА Новости, 28.09.2025

Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов

Американский предприниматель Илон Маск словом "вау" прокомментировал публикацию основателя Telegram Павла Дурова о том, что ему поступали запросы от французских РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T16:13:00+03:00

2025-09-28T16:13:00+03:00

2025-09-28T16:13:00+03:00

в мире

молдавия

павел дуров

илон маск

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911d27e9982c9c62a5f0a10edd20346a.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск словом "вау" прокомментировал публикацию основателя Telegram Павла Дурова о том, что ему поступали запросы от французских спецслужб с просьбой подвергать цензуре некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. В воскресенье Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. Мессенджер отказал в таком запросе, поскольку Telegram не удаляет контент по политическим причинам. "Вау", - отреагировал Маск на публикацию Дурова в соцсети Х.

https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044938335.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, павел дуров, илон маск, telegram