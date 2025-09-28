Рейтинг@Mail.ru
02:04 28.09.2025 (обновлено: 06:05 28.09.2025)
Маск отреагировал на публикацию о приглашении на остров Эпштейна
Маск отреагировал на публикацию о приглашении на остров Эпштейна
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что скандально известный покойный финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, приглашал его к себе на остров, однако он отклонил это предложение.Ранее демократы в комитете по надзору палаты представителей конгресса США заявили, что опубликовали частичные записи из новой партии документов по расследованию в отношении осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются американские миллиардеры Илон Маск и Питер Тиль, экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, а также британский принц Эндрю."Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался", — написал Маск в соцсети X, комментируя заметку телеканала Sky News, написавшего о публикации записей. Кроме того, Маск пристыдил телеканал, утверждая, что СМИ продвигает "ложный нарратив" и заслуживает презрения за это. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что скандально известный покойный финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, приглашал его к себе на остров, однако он отклонил это предложение.
Ранее демократы в комитете по надзору палаты представителей конгресса США заявили, что опубликовали частичные записи из новой партии документов по расследованию в отношении осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются американские миллиардеры Илон Маск и Питер Тиль, экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, а также британский принц Эндрю.
"Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался", — написал Маск в соцсети X, комментируя заметку телеканала Sky News, написавшего о публикации записей.
Кроме того, Маск пристыдил телеканал, утверждая, что СМИ продвигает "ложный нарратив" и заслуживает презрения за это.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
