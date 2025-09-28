https://ria.ru/20250928/kiev-2044867078.html

ВС России нанесли удары по военным складам в Киевской области

Не менее 20 ударов были нанесены в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского...

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

киев

днепропетровская область

сергей лебедев

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Не менее 20 ударов были нанесены в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Киев и Киевская область - не менее 20 эпизодов... Удары волнами беспилотников и ракет, сериями по 10-20 аппаратов. Основные направления - объекты ПВО, военные склады, возможно, логистические базы", - сказал собеседник агентства. По словам Лебедева, удары по объектам ПВО также наносились в Днепропетровской области и Одесском районе.

