ВС России нанесли удары по военным складам в Киевской области
ВС России нанесли удары по военным складам в Киевской области
2025-09-28T09:25:00+03:00
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Не менее 20 ударов были нанесены в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Киев и Киевская область - не менее 20 эпизодов... Удары волнами беспилотников и ракет, сериями по 10-20 аппаратов. Основные направления - объекты ПВО, военные склады, возможно, логистические базы", - сказал собеседник агентства. По словам Лебедева, удары по объектам ПВО также наносились в Днепропетровской области и Одесском районе.
