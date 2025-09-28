Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по военным складам в Киевской области - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/kiev-2044867078.html
ВС России нанесли удары по военным складам в Киевской области
ВС России нанесли удары по военным складам в Киевской области - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России нанесли удары по военным складам в Киевской области
Не менее 20 ударов были нанесены в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:25:00+03:00
2025-09-28T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
киев
днепропетровская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Не менее 20 ударов были нанесены в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Киев и Киевская область - не менее 20 эпизодов... Удары волнами беспилотников и ракет, сериями по 10-20 аппаратов. Основные направления - объекты ПВО, военные склады, возможно, логистические базы", - сказал собеседник агентства. По словам Лебедева, удары по объектам ПВО также наносились в Днепропетровской области и Одесском районе.
https://ria.ru/20250331/ukraina-2008357470.html
киевская область
киев
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, киев, днепропетровская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Днепропетровская область, Сергей Лебедев
ВС России нанесли удары по военным складам в Киевской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удары по объектам ПВО и военным складам под Киевом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Не менее 20 ударов были нанесены в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Киев и Киевская область - не менее 20 эпизодов... Удары волнами беспилотников и ракет, сериями по 10-20 аппаратов. Основные направления - объекты ПВО, военные склады, возможно, логистические базы", - сказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, удары по объектам ПВО также наносились в Днепропетровской области и Одесском районе.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ
31 марта, 11:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКиевДнепропетровская областьСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала