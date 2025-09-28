https://ria.ru/20250928/keosayan-2044923269.html

В Москве завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном

В Москве завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном - РИА Новости, 28.09.2025

В Москве завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном

В церкви Святого Креста в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве завершилось прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В церкви Святого Креста в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве завершилось прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.На площади перед храмом собрались порядка сотни человек. Гроб с телом режиссера вынесли из часовни под аплодисменты. Церемонию посетили несколько сотен человек, среди которых были известные политики, журналисты, артисты, а также просто поклонники творчества Кеосаяна.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа в пятницу. Кеосаян пережил клиническую смерть и долго находился в коме. На церемонии Симоньян прочитала супругу стихотворение."Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать".Венки прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.Теплые слова о Тигране КеосаянеГендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая режиссера, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления."Это ярчайшая личность, патриот нашей страны. Он жил всю жизнь в режиме вспышки, перегрева, пересвета. Невозможно себе представить такую энергию, которую можно поддерживать столь долгое время. Наверное, поэтому плоть оказалась слабее, чем его талант, жизненная мощь, сила, которую он расходовал, не стесняясь, без оглядки, щедро и, можно сказать, расточительно. Он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления, сдобренного долей самоиронии и обезоруживающего юмора".Народный артист Филипп Киркоров назвал уход режиссера большой и страшной бедой."Конечно же, это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов. Горе, большое горе. Будем считать, что он теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что они оба ушли рано. Это большая потеря для нашей страны. Он очень много делал. Он был рупором, его слушали, к нему прислушивались, его уважали".Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него."Я очень хорошо знала Тиграна, много лет была с ним знакома. Мы как-то по-человечески друг к другу были очень близки. Это страшная утрата. Честно, я надеялась на то, что он выберется из этого кошмара".Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Кеосаян обладал нереальной энергетикой добра, даже когда он говорил серьезные или жесткие вещи, у него не было разрушительной энергии или зла."Он был настоящий боец, человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек".Народный артист, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о последней встрече с режиссером."Я первый раз видел близкого человека в таком состоянии. Он реагировал — вот что меня потрясло, он поднимался, открывал глаза. Была очень большая надежда".Помощник президента Владимир Мединский назвал Кеосаяна умным, благородным и талантливым человеком."Он — гораздо больше, чем актер, режиссер, телеведущий".Первый замглавы администрации президента Алексей Громов зачитал телеграмму с соболезнованиями от Путина."Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России", — говорится в ее тексте.Громов также рассказал об одной из встреч президента с Кеосаяном и Симоньян."В Большом Кремлевском дворце была инаугурация, и там были Тигран и Маргарита. Президент из Большого Кремлевского дворца достаточно часто переходит по улице в свою резиденцию, в первый корпус Кремля. И, собственно, Рита и Тигран уже вышли. И Владимир Владимирович увидел, сделал вот такое движение рукой", — сказал он, взмахнув руками.После этого Громов по просьбе Кеосаяна и Симоньян позвонил президенту и спросил, что случилось."Он засмеялся, говорит, конечно, вы все молодцы, у вас с воображением, конечно, очень здорово. Это я показал заставку программы Тиграна, как там пилой крутит", — рассказал он.Биография режиссераТигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м дебютировал в кино с фильмом "Катька и Шиз".В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов музыкальных исполнителей: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", награжденную специальным призом жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016-го вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.В 2024 году ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

