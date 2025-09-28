В Москве завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном
В Москве в воскресенье проходит прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.
В Москве в воскресенье проходит прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.
Венки на церемонию прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.
Венки на церемонию прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.
Десятки людей собрались на площади перед храмом. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.
На фото: актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве.
Десятки людей собрались на площади перед храмом. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.
На фото: актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве.
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве.
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве.
Кеосаян умер на 60-м году жизни. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Кеосаян умер на 60-м году жизни. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.
Попрощаться с Кеосаяном пришел специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал.
Попрощаться с Кеосаяном пришел специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с Тиграном Кеосаяном.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с Тиграном Кеосаяном.
Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна настоящим художником и патриотом, умным, благородным и талантливым человеком.
Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна настоящим художником и патриотом, умным, благородным и талантливым человеком.
Народный артист Филипп Киркоров выразил соболезнования супруге Кеосаяна, главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери режиссера.
Народный артист Филипп Киркоров выразил соболезнования супруге Кеосаяна, главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери режиссера.
В Москве в воскресенье проходит прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.
Венки на церемонию прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.
Десятки людей собрались на площади перед храмом. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.
На фото: актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве.
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве.
Кеосаян умер на 60-м году жизни. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.
Попрощаться с Кеосаяном пришел специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с Тиграном Кеосаяном.
Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна настоящим художником и патриотом, умным, благородным и талантливым человеком.
Народный артист Филипп Киркоров выразил соболезнования супруге Кеосаяна, главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери режиссера.
Теплые слова о Тигране Кеосаяне
"Я первый раз видел близкого человека в таком состоянии. Он реагировал — вот что меня потрясло, он поднимался, открывал глаза. Была очень большая надежда".
Биография режиссера
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.
Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".
Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".
В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.
В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.
В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.
В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".
В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".
По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.
Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.
В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.
В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.
Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.
Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.
В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.
Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".
В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.
В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.
В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".
По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.
В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.
Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.
В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.