В Москве завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном - РИА Новости, 28.09.2025
Культура
 
16:47 28.09.2025 (обновлено: 18:54 28.09.2025)
В Москве завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном
В Москве завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном - РИА Новости, 28.09.2025
В Москве завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном
В церкви Святого Креста в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве завершилось прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В церкви Святого Креста в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве завершилось прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.На площади перед храмом собрались порядка сотни человек. Гроб с телом режиссера вынесли из часовни под аплодисменты. Церемонию посетили несколько сотен человек, среди которых были известные политики, журналисты, артисты, а также просто поклонники творчества Кеосаяна.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа в пятницу. Кеосаян пережил клиническую смерть и долго находился в коме. На церемонии Симоньян прочитала супругу стихотворение."Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать".Венки прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.Теплые слова о Тигране КеосаянеГендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая режиссера, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления."Это ярчайшая личность, патриот нашей страны. Он жил всю жизнь в режиме вспышки, перегрева, пересвета. Невозможно себе представить такую энергию, которую можно поддерживать столь долгое время. Наверное, поэтому плоть оказалась слабее, чем его талант, жизненная мощь, сила, которую он расходовал, не стесняясь, без оглядки, щедро и, можно сказать, расточительно. Он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления, сдобренного долей самоиронии и обезоруживающего юмора".Народный артист Филипп Киркоров назвал уход режиссера большой и страшной бедой."Конечно же, это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов. Горе, большое горе. Будем считать, что он теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что они оба ушли рано. Это большая потеря для нашей страны. Он очень много делал. Он был рупором, его слушали, к нему прислушивались, его уважали".Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него."Я очень хорошо знала Тиграна, много лет была с ним знакома. Мы как-то по-человечески друг к другу были очень близки. Это страшная утрата. Честно, я надеялась на то, что он выберется из этого кошмара".Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Кеосаян обладал нереальной энергетикой добра, даже когда он говорил серьезные или жесткие вещи, у него не было разрушительной энергии или зла."Он был настоящий боец, человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек".Народный артист, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о последней встрече с режиссером.&quot;Я первый раз видел близкого человека в таком состоянии. Он реагировал — вот что меня потрясло, он поднимался, открывал глаза. Была очень большая надежда&quot;.Помощник президента Владимир Мединский назвал Кеосаяна умным, благородным и талантливым человеком."Он — гораздо больше, чем актер, режиссер, телеведущий".Первый замглавы администрации президента Алексей Громов зачитал телеграмму с соболезнованиями от Путина."Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России", — говорится в ее тексте.Громов также рассказал об одной из встреч президента с Кеосаяном и Симоньян."В Большом Кремлевском дворце была инаугурация, и там были Тигран и Маргарита. Президент из Большого Кремлевского дворца достаточно часто переходит по улице в свою резиденцию, в первый корпус Кремля. И, собственно, Рита и Тигран уже вышли. И Владимир Владимирович увидел, сделал вот такое движение рукой", — сказал он, взмахнув руками.После этого Громов по просьбе Кеосаяна и Симоньян позвонил президенту и спросил, что случилось."Он засмеялся, говорит, конечно, вы все молодцы, у вас с воображением, конечно, очень здорово. Это я показал заставку программы Тиграна, как там пилой крутит", — рассказал он.Биография режиссераТигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м дебютировал в кино с фильмом "Катька и Шиз".В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов музыкальных исполнителей: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", награжденную специальным призом жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016-го вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.В 2024 году ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
Завершение церемонии прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном
Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном завершилась в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На площади перед храмом собрались порядка сотни человек. Гроб с телом режиссера вынесли из часовни под аплодисменты.
"Останется примером служения и нестандартного мышления". Дмитрий Киселев о Тигране Кеосаяне
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления. Это ярчайшая личность, патриот нашей страны. Он жил всю жизнь в режиме вспышки, перегрева, пересвета. Невозможно себе представить такую энергию, которую можно поддерживать столь долгое время. Наверное, поэтому плоть оказалась слабее, чем его талант, жизненная мощь, сила, которую он расходовал, не стесняясь, без оглядки, щедро и, можно сказать, расточительно. Он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления, сдобренного долей самоиронии и обезоруживающего юмора
Филипп Киркоров: "Это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят"
Филипп Киркоров назвал большой и страшной бедой уход Тиграна Кеосаяна. Это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов.
"Невосполнимая утрата для страны и для кинематографа". Лариса Долина о Тигране Кеосаяне
Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая режиссёра Тиграна Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него. Я считаю, что это совершенно невосполнимая утрата и для страны, и для кинематографа, и для творчества - в принципе, для тех людей, кто был знаком с его творчеством, смотрел его картины, любил его фильмы так же, как и я
"Он был фантастически добрый человек". Мария Захарова о Тигране Кеосаяне
Тигран Кеосаян всегда умел поддержать, находил нужные слова, рассказала Захарова. Он… всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек
Николай Цискаридзе рассказывает о своей последней встрече с Тиграном Кеосаяном
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о своей последней встрече с Тиграном Кеосаяном, которая состоялась в июне, когда он посетил режиссера в больнице
Владимир Мединский о Тигране Кеосаяне
Владимир Мединский назвал ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна умным, благородным и талантливым человеком
Алексей Громов зачитал телеграмму Путина с соболезнованиями в связи со смертью Тиграна Кеосаяна
Первый замглавы администрации президента Алексей Громов зачитал телеграмму Путина с соболезнованиями в связи со смертью Тиграна Кеосаяна на церемонии прощания с режиссером, передает корреспондент РИА Новости. "Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России", - говорится в тексте телеграммы.
В Москве завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В церкви Святого Креста в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве завершилось прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.
На площади перед храмом собрались порядка сотни человек. Гроб с телом режиссера вынесли из часовни под аплодисменты. Церемонию посетили несколько сотен человек, среди которых были известные политики, журналисты, артисты, а также просто поклонники творчества Кеосаяна.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа в пятницу. Кеосаян пережил клиническую смерть и долго находился в коме. На церемонии Симоньян прочитала супругу стихотворение.
«
"Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать".
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
главный редактор МИА "Россия сегодня"
Венки прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.
Прощание с Тиграном Кеосаяном
В Москве в воскресенье проходит прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.

Армянская церковь Святого креста в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном

В Москве в воскресенье проходит прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.

Венки на церемонию прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.

Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Венки на церемонию прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.

Десятки людей собрались на площади перед храмом. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.

На фото: актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве.

Актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Десятки людей собрались на площади перед храмом. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.

На фото: актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве.

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве.

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве.

Кеосаян умер на 60-м году жизни. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Кеосаян умер на 60-м году жизни. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.

Попрощаться с Кеосаяном пришел специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал.

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Попрощаться с Кеосаяном пришел специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с Тиграном Кеосаяном.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с Тиграном Кеосаяном.

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна настоящим художником и патриотом, умным, благородным и талантливым человеком.

Художественный руководитель театра Современник и Театра Олега Табакова Владимир Машков перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна настоящим художником и патриотом, умным, благородным и талантливым человеком.

Народный артист Филипп Киркоров выразил соболезнования супруге Кеосаяна, главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери режиссера.

Певец Филипп Киркоров перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Народный артист Филипп Киркоров выразил соболезнования супруге Кеосаяна, главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери режиссера.

Теплые слова о Тигране Кеосаяне

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая режиссера, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.
«
"Это ярчайшая личность, патриот нашей страны. Он жил всю жизнь в режиме вспышки, перегрева, пересвета. Невозможно себе представить такую энергию, которую можно поддерживать столь долгое время. Наверное, поэтому плоть оказалась слабее, чем его талант, жизненная мощь, сила, которую он расходовал, не стесняясь, без оглядки, щедро и, можно сказать, расточительно. Он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления, сдобренного долей самоиронии и обезоруживающего юмора".
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на форсайт-форуме Хочу жить в России!
Дмитрий Киселев
гендиректор МИА "Россия сегодня"
Народный артист Филипп Киркоров назвал уход режиссера большой и страшной бедой.
«
"Конечно же, это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов. Горе, большое горе. Будем считать, что он теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что они оба ушли рано. Это большая потеря для нашей страны. Он очень много делал. Он был рупором, его слушали, к нему прислушивались, его уважали".
Певец Филипп Киркоров на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Филипп Киркоров
народный артист России
Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него.
«
"Я очень хорошо знала Тиграна, много лет была с ним знакома. Мы как-то по-человечески друг к другу были очень близки. Это страшная утрата. Честно, я надеялась на то, что он выберется из этого кошмара".
Открытие Moscow Jazz Festival 2023
Лариса Долина
народная артистка России
Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Кеосаян обладал нереальной энергетикой добра, даже когда он говорил серьезные или жесткие вещи, у него не было разрушительной энергии или зла.
«
"Он был настоящий боец, человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД
Народный артист, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о последней встрече с режиссером.
«

"Я первый раз видел близкого человека в таком состоянии. Он реагировал — вот что меня потрясло, он поднимался, открывал глаза. Была очень большая надежда".

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
Николай Цискаридзе
артист балета
Помощник президента Владимир Мединский назвал Кеосаяна умным, благородным и талантливым человеком.
«
"Он — гораздо больше, чем актер, режиссер, телеведущий".
Помощник президента РФ Владимир Мединский перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
Владимир Мединский
помощник президента России
Первый замглавы администрации президента Алексей Громов зачитал телеграмму с соболезнованиями от Путина.
«
"Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России", — говорится в ее тексте.
Громов также рассказал об одной из встреч президента с Кеосаяном и Симоньян.
"В Большом Кремлевском дворце была инаугурация, и там были Тигран и Маргарита. Президент из Большого Кремлевского дворца достаточно часто переходит по улице в свою резиденцию, в первый корпус Кремля. И, собственно, Рита и Тигран уже вышли. И Владимир Владимирович увидел, сделал вот такое движение рукой", — сказал он, взмахнув руками.
После этого Громов по просьбе Кеосаяна и Симоньян позвонил президенту и спросил, что случилось.
"Он засмеялся, говорит, конечно, вы все молодцы, у вас с воображением, конечно, очень здорово. Это я показал заставку программы Тиграна, как там пилой крутит", — рассказал он.

Биография режиссера

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м дебютировал в кино с фильмом "Катька и Шиз".
В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов музыкальных исполнителей: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", награжденную специальным призом жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".
Тигран Кеосаян. Главные фильмы и жизненный путь режиссера
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.

Режиссер Тигран Кеосаян на юбилейных Пионерских чтениях в московском Музее современной истории России

Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.

Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".

Режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай

Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".

В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

Режиссер Тигран Кеосаян разговаривает по телефону на вечеринке в честь Дня рождения журнала Русский пионер в Москве

В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.

Кадр из фильма Бедная Саша

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.

В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.

Кадр из фильма Президент и его внучка

В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.

В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".

Кадр из фильма Ландыш серебристый

В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".

По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Кадр из фильма Крымский мост. Сделано с любовью!

По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".

Кадр из сериала Ялта-45

В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".

Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.

Режиссер Тигран Кеосаян выступает на юбилейных Пионерских чтениях в московском Музее современной истории России

Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.

В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Тигран Кеосаян

В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.

Режиссер Тигран Кеосаян во время съемок фильма Семь дней Петра Семеныча

В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.

Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.

Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча

Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.

В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

Режиссер Тигран Кеосаян на Пионерских чтениях в театре Современник

В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016-го вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.
В 2024 году ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
Памяти Тиграна Кеосаяна
