Прощание с Тиграном Кеосаяном

В Москве в воскресенье проходит прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.
Венки на церемонию прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.
Десятки людей собрались на площади перед храмом. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.
На фото: актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве.
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве.
Кеосаян умер на 60-м году жизни. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.
Попрощаться с Кеосаяном пришел специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с Тиграном Кеосаяном.
Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна настоящим художником и патриотом, умным, благородным и талантливым человеком.
Народный артист Филипп Киркоров выразил соболезнования супруге Кеосаяна, главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери режиссера.
