Прощание с Тиграном Кеосаяном
15:33 28.09.2025 (обновлено: 16:36 28.09.2025)
Прощание с Тиграном Кеосаяном
Прощание с Тиграном Кеосаяном
2025-09-28T15:33:00+03:00
2025-09-28T16:36:00+03:00
тигран кеосаян, фото
Тигран Кеосаян, Фото

Прощание с Тиграном Кеосаяном

В Москве в воскресенье проходит прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.

Армянская церковь Святого креста в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном

В Москве в воскресенье проходит прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.

1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Венки на церемонию прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.

Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Венки на церемонию прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.

2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Десятки людей собрались на площади перед храмом. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.

На фото: актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве.

Актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Десятки людей собрались на площади перед храмом. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.

На фото: актер Федор Добронравов перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве.

3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве.

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст перед церемонией прощания с Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве.

4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Кеосаян умер на 60-м году жизни. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Кеосаян умер на 60-м году жизни. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

5 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.

6 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Попрощаться с Кеосаяном пришел специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал.

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Попрощаться с Кеосаяном пришел специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал.

7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с Тиграном Кеосаяном.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с Тиграном Кеосаяном.

8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна настоящим художником и патриотом, умным, благородным и талантливым человеком.

Художественный руководитель театра Современник и Театра Олега Табакова Владимир Машков перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна настоящим художником и патриотом, умным, благородным и талантливым человеком.

9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Народный артист Филипп Киркоров выразил соболезнования супруге Кеосаяна, главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери режиссера.

Певец Филипп Киркоров перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве

Народный артист Филипп Киркоров выразил соболезнования супруге Кеосаяна, главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери режиссера.

