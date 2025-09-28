Рейтинг@Mail.ru
Россию не выбрали во время голосования в Совет ИКАО - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 28.09.2025 (обновлено: 10:57 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/icao-2044873875.html
Россию не выбрали во время голосования в Совет ИКАО
Россию не выбрали во время голосования в Совет ИКАО - РИА Новости, 28.09.2025
Россию не выбрали во время голосования в Совет ИКАО
Россию не избрали по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годов, сообщил Минтранс. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:12:00+03:00
2025-09-28T10:57:00+03:00
в мире
россия
австралия
бразилия
мария захарова
международная организация гражданской авиации
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_ce7f0d8ab2a9babc0745dcf9d723d2ff.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россию не избрали по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годов, сообщил Минтранс."27 сентября в Монреале состоялся первый этап выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы. Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была", — говорится в заявлении министерства.За Россию на выборах в Совет ИКАО по первой группе проголосовали 87 государств из 184, по второй группе – 62 государства. Среди них – крупнейшие мировые державы: страны БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.В первую группу вошли Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Италия, Япония, Великобритания и США.Во вторую группу избрали Аргентину, Колумбию, Данию, Египет, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, Сингапур, ЮАР, Испанию и Швейцарию.Голосование по приему в третью группу состоится 30 сентября."Результаты 2025 года демонстрируют уверенный рост поддержки России по сравнению с выборами 2022 года (по первой группе — 80 голосов из 170)… Таким образом, невключение Российской Федерации в состав Совета ИКАО наносит ущерб авторитету и эффективности организации, которая призвана обеспечивать безопасность и устойчивость глобальной авиации на основе широкого международного консенсуса, а не узких политических интересов", — отметили в Минтрансе.Там добавили, что процедурные решения, принятые на основании заключений правового управления ИКАО, противоречат положениям Чикагской конвенции и правилам процедуры Ассамблеи."В связи с вышесказанным назревает необходимость реформирования Совета ИКАО во избежание его дальнейшей политической монополизации", — заключили в ведомстве.Выборы в Совет ИКАО, куда входят 36 государств, проходят каждые три года. Члены избираются в три группы. В 2022 году Россия также не попала в руководящий орган.Официальный представитель МИД Мария Захарова 24 сентября заявляла, что Москва не просит ИКАО снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право.
https://ria.ru/20250924/ssha-2044146490.html
https://ria.ru/20250514/lavrov-2016933815.html
https://ria.ru/20250922/rossija-2043585026.html
россия
австралия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2e168a1e206e202285153eefb6cfc81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австралия, бразилия, мария захарова, международная организация гражданской авиации, оон
В мире, Россия, Австралия, Бразилия, Мария Захарова, Международная организация гражданской авиации, ООН
Россию не выбрали во время голосования в Совет ИКАО

Россию не избрали в две первые группы Совета ИКАО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россию не избрали по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годов, сообщил Минтранс.
"27 сентября в Монреале состоялся первый этап выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы. Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была", — говорится в заявлении министерства.
За Россию на выборах в Совет ИКАО по первой группе проголосовали 87 государств из 184, по второй группе – 62 государства. Среди них – крупнейшие мировые державы: страны БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Всего в Совете действуют три группы: первая — страны, которые обладают первостепенным значением в области воздушного транспорта, вторая - государства, вносящие наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации, третья — страны, обеспечивающие географическое представительство.

В первую группу вошли Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Италия, Япония, Великобритания и США.
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
США против вхождения России в руководящий совет ИКАО
24 сентября, 21:20
Во вторую группу избрали Аргентину, Колумбию, Данию, Египет, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, Сингапур, ЮАР, Испанию и Швейцарию.
Голосование по приему в третью группу состоится 30 сентября.
"Результаты 2025 года демонстрируют уверенный рост поддержки России по сравнению с выборами 2022 года (по первой группе — 80 голосов из 170)… Таким образом, невключение Российской Федерации в состав Совета ИКАО наносит ущерб авторитету и эффективности организации, которая призвана обеспечивать безопасность и устойчивость глобальной авиации на основе широкого международного консенсуса, а не узких политических интересов", — отметили в Минтрансе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17
14 мая, 17:07
Там добавили, что процедурные решения, принятые на основании заключений правового управления ИКАО, противоречат положениям Чикагской конвенции и правилам процедуры Ассамблеи.
"В связи с вышесказанным назревает необходимость реформирования Совета ИКАО во избежание его дальнейшей политической монополизации", — заключили в ведомстве.
Выборы в Совет ИКАО, куда входят 36 государств, проходят каждые три года. Члены избираются в три группы. В 2022 году Россия также не попала в руководящий орган.
Официальный представитель МИД Мария Захарова 24 сентября заявляла, что Москва не просит ИКАО снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters
22 сентября, 17:58
 
В миреРоссияАвстралияБразилияМария ЗахароваМеждународная организация гражданской авиацииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала