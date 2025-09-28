https://ria.ru/20250928/icao-2044873875.html

Россию не выбрали во время голосования в Совет ИКАО

Россию не выбрали во время голосования в Совет ИКАО - РИА Новости, 28.09.2025

Россию не выбрали во время голосования в Совет ИКАО

Россию не избрали по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годов, сообщил Минтранс. 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россию не избрали по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годов, сообщил Минтранс."27 сентября в Монреале состоялся первый этап выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы. Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была", — говорится в заявлении министерства.За Россию на выборах в Совет ИКАО по первой группе проголосовали 87 государств из 184, по второй группе – 62 государства. Среди них – крупнейшие мировые державы: страны БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.В первую группу вошли Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Италия, Япония, Великобритания и США.Во вторую группу избрали Аргентину, Колумбию, Данию, Египет, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, Сингапур, ЮАР, Испанию и Швейцарию.Голосование по приему в третью группу состоится 30 сентября."Результаты 2025 года демонстрируют уверенный рост поддержки России по сравнению с выборами 2022 года (по первой группе — 80 голосов из 170)… Таким образом, невключение Российской Федерации в состав Совета ИКАО наносит ущерб авторитету и эффективности организации, которая призвана обеспечивать безопасность и устойчивость глобальной авиации на основе широкого международного консенсуса, а не узких политических интересов", — отметили в Минтрансе.Там добавили, что процедурные решения, принятые на основании заключений правового управления ИКАО, противоречат положениям Чикагской конвенции и правилам процедуры Ассамблеи."В связи с вышесказанным назревает необходимость реформирования Совета ИКАО во избежание его дальнейшей политической монополизации", — заключили в ведомстве.Выборы в Совет ИКАО, куда входят 36 государств, проходят каждые три года. Члены избираются в три группы. В 2022 году Россия также не попала в руководящий орган.Официальный представитель МИД Мария Захарова 24 сентября заявляла, что Москва не просит ИКАО снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право.

