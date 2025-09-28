https://ria.ru/20250928/gosduma-2044944960.html

В ГД прокомментировали слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о просьбе Франции цензурировать Telegram-каналы в Молдавии в очередной раз убеждает в авторитарной и антигосударственной позиции президента Молдавии Майи Санду во всем, что касается политических процессов внутри страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обращались к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. "Заявление Павла Дурова в очередной раз дает возможность убедиться в авторитарной антигосударственной позиции главы Молдавии во всём, что касается политических процессов внутри страны", - сказала Чемерис. Она отметила, что преследование оппонентов, обвинение молдавских политиков в сотрудничестве с Россией, отказ во въезде иностранным наблюдателям за проходящими сегодня выборами, а теперь еще и подтвержденные Дуровым попытки ограничить свободу слова могут стать причиной полной утраты доверия населения Молдавии к своему правительству и президенту. "Это грубое попрание международных политических норм может в итоге привести Молдавию к еще более масштабному политическому кризису и народным волнениям. А заодно и к пересмотру итогов этих выборов, как совсем недавно было в соседней Румынии. Правда, в отличие от Румынии, с разрушительными для Санду последствиями в стране", - добавила политик. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.

в мире, молдавия, россия, румыния, павел дуров, майя санду, мария захарова, telegram, госдума рф