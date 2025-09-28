Рейтинг@Mail.ru
В ГД прокомментировали слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/gosduma-2044944960.html
В ГД прокомментировали слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов
В ГД прокомментировали слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов - РИА Новости, 28.09.2025
В ГД прокомментировали слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов
Заявление основателя Telegram Павла Дурова о просьбе Франции цензурировать Telegram-каналы в Молдавии в очередной раз убеждает в авторитарной и... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T16:29:00+03:00
2025-09-28T16:29:00+03:00
в мире
молдавия
россия
румыния
павел дуров
майя санду
мария захарова
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о просьбе Франции цензурировать Telegram-каналы в Молдавии в очередной раз убеждает в авторитарной и антигосударственной позиции президента Молдавии Майи Санду во всем, что касается политических процессов внутри страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обращались к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. "Заявление Павла Дурова в очередной раз дает возможность убедиться в авторитарной антигосударственной позиции главы Молдавии во всём, что касается политических процессов внутри страны", - сказала Чемерис. Она отметила, что преследование оппонентов, обвинение молдавских политиков в сотрудничестве с Россией, отказ во въезде иностранным наблюдателям за проходящими сегодня выборами, а теперь еще и подтвержденные Дуровым попытки ограничить свободу слова могут стать причиной полной утраты доверия населения Молдавии к своему правительству и президенту. "Это грубое попрание международных политических норм может в итоге привести Молдавию к еще более масштабному политическому кризису и народным волнениям. А заодно и к пересмотру итогов этих выборов, как совсем недавно было в соседней Румынии. Правда, в отличие от Румынии, с разрушительными для Санду последствиями в стране", - добавила политик. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
https://ria.ru/20250928/mask-2044941440.html
молдавия
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:23:2395:1819_1920x0_80_0_0_2af9ff93a3fcae766183b9bc7f8323aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, румыния, павел дуров, майя санду, мария захарова, telegram, госдума рф
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Павел Дуров, Майя Санду, Мария Захарова, Telegram, Госдума РФ
В ГД прокомментировали слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

Депутат Чемерис: заявление Дурова убеждает в антигосударственной позиции Санду

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о просьбе Франции цензурировать Telegram-каналы в Молдавии в очередной раз убеждает в авторитарной и антигосударственной позиции президента Молдавии Майи Санду во всем, что касается политических процессов внутри страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
Дуров ранее заявил, что французские спецслужбы обращались к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии.
"Заявление Павла Дурова в очередной раз дает возможность убедиться в авторитарной антигосударственной позиции главы Молдавии во всём, что касается политических процессов внутри страны", - сказала Чемерис.
Она отметила, что преследование оппонентов, обвинение молдавских политиков в сотрудничестве с Россией, отказ во въезде иностранным наблюдателям за проходящими сегодня выборами, а теперь еще и подтвержденные Дуровым попытки ограничить свободу слова могут стать причиной полной утраты доверия населения Молдавии к своему правительству и президенту.
"Это грубое попрание международных политических норм может в итоге привести Молдавию к еще более масштабному политическому кризису и народным волнениям. А заодно и к пересмотру итогов этих выборов, как совсем недавно было в соседней Румынии. Правда, в отличие от Румынии, с разрушительными для Санду последствиями в стране", - добавила политик.
Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов
Вчера, 16:13
 
В миреМолдавияРоссияРумынияПавел ДуровМайя СандуМария ЗахароваTelegramГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала