Названо количество городов в России с именами в названии

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Всего в России находятся восемь городов с именем в названии, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Помимо городов Владимир (Владимирская область) и Артем (Приморский край) в наш список попали Беслан (Республика Северная Осетия – Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в системе Росреестра содержатся более 350 населенных пунктов, которые названы человеческими именами. "Наибольшее количество населенных пунктов, в названиях которых встречаются человеческие имена, можно встретить в Республике Татарстан – 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан – 35 деревень и сел, а также город республиканского значения Салават", - заключили в ведомстве.

