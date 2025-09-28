В Петербурге открылась необычная галерея авторской керамики
В Петербурге открылась галерея уникальной авторской керамики "573"
Нана Татишвили. Работа над тарелкой "Нингё 1.52". Ликино-Дулево
© Предоставлено галереей "573"
Нана Татишвили. Работа над тарелкой "Нингё 1.52". Ликино-Дулево
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге официально открылась галерея современной авторской керамики "573", рассказала РИА Новости основатель проекта, художник, искусствовед Анастасия Лихолат (Долгова).
Идея проекта родилась еще в 2023-ом — графики, живописцы и скульпторы, ранее не работавшие с керамикой, вместе с реставрационно- производственной компанией создают уникальные произведения искусства разного масштаба.
За два года галерея уже демонстрировала свои стенды на различных площадках и ярмарках Москвы и Петербурга. Теперь у нее появилось собственное пространство в Северной столице, на Дровяной улице.
"Из керамики можно создавать абсолютно уникальные и разнообразные произведения. Мало какая из художественных техник может дать ту же свободу, безусловно, при должном владении технологией. Мне этот проект дал возможность стать проводником в керамический мир для потрясающих художников, которые раньше никогда не работали с этим материалом, быть с ними в сотворчестве и сотрудничестве. Думаю, такое погружение, а не просто кураторский отбор каких-то готовых произведений в мастерских, — важное отличие "573", — отметила Анастасия Лихолат.
Юлия Картошкина. Работа над "Дамой треф" в рамках кураторского проекта галереи "573". Ликино-Дулево. 2025
Юлия Картошкина. Работа над "Дамой треф" в рамках кураторского проекта галереи "573". Ликино-Дулево. 2025
Анастасия Чарина. "Невыносимая легкость бытия"
Анастасия Чарина. "Невыносимая легкость бытия"
Наталья Кострова. "Попугай"
Наталья Кострова. "Попугай"
Екатерина Базлова. Чаша из серии "Сад"
Екатерина Базлова. Чаша из серии "Сад"
На ярмарке Port Art Fair
На ярмарке Port Art Fair
В первой экспозиции галереи в собственном пространстве — произведения более 20 художников, как профессиональных керамистов, так и молодых авторов.
Например, здесь можно увидеть самую большую расписную авторскую тарелку в мире (диаметр 152 см!), уникальные настенные панно, вазон
"Осьминог", созданный на основе исторического прототипа из Летнего сада,
подборку авторских ваз и многое другое.
Партнеры проекта "573" — Музей архитектурной художественной керамики "Керамарх" и реставрационно-производственная компания "Паллада".