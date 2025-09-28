https://ria.ru/20250928/galereya-2044569771.html

В Петербурге открылась необычная галерея авторской керамики

В Петербурге открылась необычная галерея авторской керамики - РИА Новости, 28.09.2025

В Петербурге открылась необычная галерея авторской керамики

В Санкт-Петербурге официально открылась галерея современной авторской керамики "573", рассказала РИА Новости основатель проекта, художник, искусствовед... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T20:04:00+03:00

2025-09-28T20:04:00+03:00

2025-09-28T20:04:00+03:00

культура

что посмотреть

куда сходить

санкт-петербург

музеи

искусство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044576526_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4c6afd0f91d4023c3012dfc187da3027.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге официально открылась галерея современной авторской керамики "573", рассказала РИА Новости основатель проекта, художник, искусствовед Анастасия Лихолат (Долгова).Идея проекта родилась еще в 2023-ом — графики, живописцы и скульпторы, ранее не работавшие с керамикой, вместе с реставрационно- производственной компанией создают уникальные произведения искусства разного масштаба.За два года галерея уже демонстрировала свои стенды на различных площадках и ярмарках Москвы и Петербурга. Теперь у нее появилось собственное пространство в Северной столице, на Дровяной улице."Из керамики можно создавать абсолютно уникальные и разнообразные произведения. Мало какая из художественных техник может дать ту же свободу, безусловно, при должном владении технологией. Мне этот проект дал возможность стать проводником в керамический мир для потрясающих художников, которые раньше никогда не работали с этим материалом, быть с ними в сотворчестве и сотрудничестве. Думаю, такое погружение, а не просто кураторский отбор каких-то готовых произведений в мастерских, — важное отличие "573", — отметила Анастасия Лихолат.В первой экспозиции галереи в собственном пространстве — произведения более 20 художников, как профессиональных керамистов, так и молодых авторов.Например, здесь можно увидеть самую большую расписную авторскую тарелку в мире (диаметр 152 см!), уникальные настенные панно, вазон"Осьминог", созданный на основе исторического прототипа из Летнего сада,подборку авторских ваз и многое другое.Партнеры проекта "573" — Музей архитектурной художественной керамики "Керамарх" и реставрационно-производственная компания "Паллада".

https://ria.ru/20250627/tretyakovka-2025558678.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

что посмотреть , куда сходить , санкт-петербург, музеи, искусство