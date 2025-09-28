Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге открылась необычная галерея авторской керамики
Культура
 
20:04 28.09.2025
В Петербурге открылась необычная галерея авторской керамики
В Петербурге открылась необычная галерея авторской керамики
В Санкт-Петербурге официально открылась галерея современной авторской керамики "573", рассказала РИА Новости основатель проекта, художник, искусствовед
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге официально открылась галерея современной авторской керамики "573", рассказала РИА Новости основатель проекта, художник, искусствовед Анастасия Лихолат (Долгова).Идея проекта родилась еще в 2023-ом — графики, живописцы и скульпторы, ранее не работавшие с керамикой, вместе с реставрационно- производственной компанией создают уникальные произведения искусства разного масштаба.За два года галерея уже демонстрировала свои стенды на различных площадках и ярмарках Москвы и Петербурга. Теперь у нее появилось собственное пространство в Северной столице, на Дровяной улице."Из керамики можно создавать абсолютно уникальные и разнообразные произведения. Мало какая из художественных техник может дать ту же свободу, безусловно, при должном владении технологией. Мне этот проект дал возможность стать проводником в керамический мир для потрясающих художников, которые раньше никогда не работали с этим материалом, быть с ними в сотворчестве и сотрудничестве. Думаю, такое погружение, а не просто кураторский отбор каких-то готовых произведений в мастерских, — важное отличие "573", — отметила Анастасия Лихолат.В первой экспозиции галереи в собственном пространстве — произведения более 20 художников, как профессиональных керамистов, так и молодых авторов.Например, здесь можно увидеть самую большую расписную авторскую тарелку в мире (диаметр 152 см!), уникальные настенные панно, вазон"Осьминог", созданный на основе исторического прототипа из Летнего сада,подборку авторских ваз и многое другое.Партнеры проекта "573" — Музей архитектурной художественной керамики "Керамарх" и реставрационно-производственная компания "Паллада".
санкт-петербург
В Петербурге открылась необычная галерея авторской керамики

В Петербурге открылась галерея уникальной авторской керамики "573"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге официально открылась галерея современной авторской керамики "573", рассказала РИА Новости основатель проекта, художник, искусствовед Анастасия Лихолат (Долгова).
Идея проекта родилась еще в 2023-ом — графики, живописцы и скульпторы, ранее не работавшие с керамикой, вместе с реставрационно- производственной компанией создают уникальные произведения искусства разного масштаба.
За два года галерея уже демонстрировала свои стенды на различных площадках и ярмарках Москвы и Петербурга. Теперь у нее появилось собственное пространство в Северной столице, на Дровяной улице.
"Из керамики можно создавать абсолютно уникальные и разнообразные произведения. Мало какая из художественных техник может дать ту же свободу, безусловно, при должном владении технологией. Мне этот проект дал возможность стать проводником в керамический мир для потрясающих художников, которые раньше никогда не работали с этим материалом, быть с ними в сотворчестве и сотрудничестве. Думаю, такое погружение, а не просто кураторский отбор каких-то готовых произведений в мастерских, — важное отличие "573", — отметила Анастасия Лихолат.
В первой экспозиции галереи в собственном пространстве — произведения более 20 художников, как профессиональных керамистов, так и молодых авторов.
Например, здесь можно увидеть самую большую расписную авторскую тарелку в мире (диаметр 152 см!), уникальные настенные панно, вазон
"Осьминог", созданный на основе исторического прототипа из Летнего сада,
подборку авторских ваз и многое другое.
Партнеры проекта "573" — Музей архитектурной художественной керамики "Керамарх" и реставрационно-производственная компания "Паллада".
