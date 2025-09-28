Субподрячиком стройки Нахимовского училища управлял бывший автомойщик
Бывший автомойщик месяц управлял фирмой-строителем филиала Нахимовского училища
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник автомойки в Петербурге один месяц возглавлял фирму, учредившую ООО "Геоизол", которое фигурирует в деле о хищении денег при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, следует из юридических документов и материалов сервиса "БИР-Аналитик", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и главным военно-строительным управлением № 4. Ее учредителем, согласно данным ресурса "БИР-Аналитик", значится ООО "УК "Геоизол".
Как следует из документов, у компании "УК "Геоизол" 23 сентября сменился полноправный учредитель. До этого, как следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик", с 28 августа по 23 сентября компанию возглавлял 28-летний Алексей Гневашев, который до назначения работал на автомойке в Петербурге.
Как сообщало СК РФ, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на главу отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина.
По данным СК, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей.
В сентябре СК сообщил, что экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Ширинкина приговорили к 4 годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.