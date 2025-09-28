https://ria.ru/20250928/firma-2044855456.html

Субподрячиком стройки Нахимовского училища управлял бывший автомойщик

Субподрячиком стройки Нахимовского училища управлял бывший автомойщик - РИА Новости, 28.09.2025

Субподрячиком стройки Нахимовского училища управлял бывший автомойщик

Бывший сотрудник автомойки в Петербурге один месяц возглавлял фирму, учредившую ООО "Геоизол", которое фигурирует в деле о хищении денег при строительстве... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T06:28:00+03:00

2025-09-28T06:28:00+03:00

2025-09-28T06:28:00+03:00

происшествия

калининград

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нахимовское военно-морское училище

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник автомойки в Петербурге один месяц возглавлял фирму, учредившую ООО "Геоизол", которое фигурирует в деле о хищении денег при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, следует из юридических документов и материалов сервиса "БИР-Аналитик", которые есть в распоряжении РИА Новости. Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и главным военно-строительным управлением № 4. Ее учредителем, согласно данным ресурса "БИР-Аналитик", значится ООО "УК "Геоизол". Как следует из документов, у компании "УК "Геоизол" 23 сентября сменился полноправный учредитель. До этого, как следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик", с 28 августа по 23 сентября компанию возглавлял 28-летний Алексей Гневашев, который до назначения работал на автомойке в Петербурге. Как сообщало СК РФ, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на главу отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина. По данным СК, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей. В сентябре СК сообщил, что экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Ширинкина приговорили к 4 годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

https://ria.ru/20250928/pristavy-2044852895.html

калининград

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), нахимовское военно-морское училище