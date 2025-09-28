Рейтинг@Mail.ru
Субподрячиком стройки Нахимовского училища управлял бывший автомойщик - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/firma-2044855456.html
Субподрячиком стройки Нахимовского училища управлял бывший автомойщик
Субподрячиком стройки Нахимовского училища управлял бывший автомойщик - РИА Новости, 28.09.2025
Субподрячиком стройки Нахимовского училища управлял бывший автомойщик
Бывший сотрудник автомойки в Петербурге один месяц возглавлял фирму, учредившую ООО "Геоизол", которое фигурирует в деле о хищении денег при строительстве... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T06:28:00+03:00
2025-09-28T06:28:00+03:00
происшествия
калининград
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нахимовское военно-морское училище
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник автомойки в Петербурге один месяц возглавлял фирму, учредившую ООО "Геоизол", которое фигурирует в деле о хищении денег при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, следует из юридических документов и материалов сервиса "БИР-Аналитик", которые есть в распоряжении РИА Новости. Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и главным военно-строительным управлением № 4. Ее учредителем, согласно данным ресурса "БИР-Аналитик", значится ООО "УК "Геоизол". Как следует из документов, у компании "УК "Геоизол" 23 сентября сменился полноправный учредитель. До этого, как следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик", с 28 августа по 23 сентября компанию возглавлял 28-летний Алексей Гневашев, который до назначения работал на автомойке в Петербурге. Как сообщало СК РФ, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на главу отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина. По данным СК, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей. В сентябре СК сообщил, что экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Ширинкина приговорили к 4 годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.
https://ria.ru/20250928/pristavy-2044852895.html
калининград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), нахимовское военно-морское училище
Происшествия, Калининград, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нахимовское военно-морское училище
Субподрячиком стройки Нахимовского училища управлял бывший автомойщик

Бывший автомойщик месяц управлял фирмой-строителем филиала Нахимовского училища

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник автомойки в Петербурге один месяц возглавлял фирму, учредившую ООО "Геоизол", которое фигурирует в деле о хищении денег при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, следует из юридических документов и материалов сервиса "БИР-Аналитик", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и главным военно-строительным управлением № 4. Ее учредителем, согласно данным ресурса "БИР-Аналитик", значится ООО "УК "Геоизол".
Как следует из документов, у компании "УК "Геоизол" 23 сентября сменился полноправный учредитель. До этого, как следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик", с 28 августа по 23 сентября компанию возглавлял 28-летний Алексей Гневашев, который до назначения работал на автомойке в Петербурге.
Как сообщало СК РФ, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на главу отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина.
По данным СК, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей.
В сентябре СК сообщил, что экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Ширинкина приговорили к 4 годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Приставы арестуют имущество субподрядчика стройки Нахимовского училища
05:25
 
ПроисшествияКалининградСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нахимовское военно-морское училище
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала