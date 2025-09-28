Рейтинг@Mail.ru
Дуров рассказал, как Франция просила его помочь Молдавии с цензурой
15:11 28.09.2025 (обновлено: 15:47 28.09.2025)
Дуров рассказал, как Франция просила его помочь Молдавии с цензурой
Дуров рассказал, как Франция просила его помочь Молдавии с цензурой - РИА Новости, 28.09.2025
Дуров рассказал, как Франция просила его помочь Молдавии с цензурой
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что французские спецслужбы просили его помочь правительству Молдавии с цензурированием каналов в преддверии... РИА Новости, 28.09.2025
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
василий тарлев
игорь додон
павел дуров
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что французские спецслужбы просили его помочь правительству Молдавии с цензурированием каналов в преддверии президентских выборов.По его словам, это произошло около года назад. К нему обратились через посредника. "После проверки каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их. Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка "расскажет обо мне хорошие вещи" судье, который выдал ордер на мой арест в августе прошлого года", — поделился Дуров.Затем команда Telegram получила второй список "проблемных" молдавских каналов, однако почти все они были легитимны и полностью соответствовали правилам мессенджера."Их единственное общее — они выражали политические позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам. Мы отказались выполнять эту просьбу", — подчеркнул предприниматель.Он отметил, что Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам. Дуров также пообещал продолжить разоблачать попытки давления на мессенджер с целью цензуры.Парламентские выборы в МолдавииВыборы в Молдавии проходят в воскресенье на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 по московскому времени. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
молдавия
россия
гагаузия
франция
Дуров рассказал, как Франция просила его помочь Молдавии с цензурой

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что французские спецслужбы просили его помочь правительству Молдавии с цензурированием каналов в преддверии президентских выборов.
По его словам, это произошло около года назад. К нему обратились через посредника.
Мужчина голосует на избирательном участке в посольстве Республики Молдавия в Москве на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы
Вчера, 15:08
"После проверки каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их. Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка "расскажет обо мне хорошие вещи" судье, который выдал ордер на мой арест в августе прошлого года", — поделился Дуров.
Затем команда Telegram получила второй список "проблемных" молдавских каналов, однако почти все они были легитимны и полностью соответствовали правилам мессенджера.
"Их единственное общее — они выражали политические позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам. Мы отказались выполнять эту просьбу", — подчеркнул предприниматель.
Он отметил, что Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам. Дуров также пообещал продолжить разоблачать попытки давления на мессенджер с целью цензуры.
Парламентские выборы в Молдавии

Выборы в Молдавии проходят в воскресенье на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Избирательные участки будут работать до 21:00 по московскому времени. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуВасилий ТарлевИгорь ДодонПавел ДуровФранцияTelegram
 
 
