Дуров рассказал, как Франция просила его помочь Молдавии с цензурой

Дуров рассказал, как Франция просила его помочь Молдавии с цензурой

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что французские спецслужбы просили его помочь правительству Молдавии с цензурированием каналов в преддверии... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T15:11:00+03:00

2025-09-28T15:11:00+03:00

2025-09-28T15:47:00+03:00

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что французские спецслужбы просили его помочь правительству Молдавии с цензурированием каналов в преддверии президентских выборов.По его словам, это произошло около года назад. К нему обратились через посредника. "После проверки каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их. Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка "расскажет обо мне хорошие вещи" судье, который выдал ордер на мой арест в августе прошлого года", — поделился Дуров.Затем команда Telegram получила второй список "проблемных" молдавских каналов, однако почти все они были легитимны и полностью соответствовали правилам мессенджера."Их единственное общее — они выражали политические позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам. Мы отказались выполнять эту просьбу", — подчеркнул предприниматель.Он отметил, что Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам. Дуров также пообещал продолжить разоблачать попытки давления на мессенджер с целью цензуры.Парламентские выборы в МолдавииВыборы в Молдавии проходят в воскресенье на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 по московскому времени. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

молдавия

россия

гагаузия

франция

