15:06 28.09.2025
Дуров заявил, что французская разведка обещала ему помощь в суде
Дуров заявил, что французская разведка обещала ему помощь в суде
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что французская разведка обещала ему содействие по его делу в суде в обмен на цензурирование некоторых Telegram-каналов в преддверии президентских выборов в Молдавии. В сообщении в своем канале в Telegram Дуров заявил, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. Он добавил, что отклонил эту просьбу. "Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французские спецслужбы "расскажут обо мне хорошие вещи" судье, который вынес постановление о моем аресте в августе прошлого года", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Дуров заявил, что французская разведка обещала ему помощь в суде

Дуров: разведка Франции обещала помощь за блокировку молдавских Telegram-каналов

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что французская разведка обещала ему содействие по его делу в суде в обмен на цензурирование некоторых Telegram-каналов в преддверии президентских выборов в Молдавии.
В сообщении в своем канале в Telegram Дуров заявил, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. Он добавил, что отклонил эту просьбу.
"Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французские спецслужбы "расскажут обо мне хорошие вещи" судье, который вынес постановление о моем аресте в августе прошлого года", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
