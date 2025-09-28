https://ria.ru/20250928/durov-2044930599.html

Дуров заявил, что французская разведка обещала ему помощь в суде

2025-09-28T15:06:00+03:00

в мире

молдавия

павел дуров

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что французская разведка обещала ему содействие по его делу в суде в обмен на цензурирование некоторых Telegram-каналов в преддверии президентских выборов в Молдавии. В сообщении в своем канале в Telegram Дуров заявил, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. Он добавил, что отклонил эту просьбу. "Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французские спецслужбы "расскажут обо мне хорошие вещи" судье, который вынес постановление о моем аресте в августе прошлого года", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250618/durov-2023723093.html

молдавия

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

