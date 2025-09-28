Рейтинг@Mail.ru
Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 28.09.2025 (обновлено: 15:02 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/durov-2044928777.html
Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах
Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах - РИА Новости, 28.09.2025
Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах
Каналы, которые хотели подвергнуть цензуре Франция и Молдавия, не нарушали никакие правила, а просто были неугодны властям, заявил основатель Telegram Павел... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:58:00+03:00
2025-09-28T15:02:00+03:00
в мире
франция
молдавия
павел дуров
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767630_0:548:2275:1828_1920x0_80_0_0_6dacfe66319c02d4bf630ebf9e1604b6.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Каналы, которые хотели подвергнуть цензуре Франция и Молдавия, не нарушали никакие правила, а просто были неугодны властям, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "Команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044927609.html
франция
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767630_0:171:2275:1877_1920x0_80_0_0_3aa33bb88360d61d899dc8bdbd4c35dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, молдавия, павел дуров, telegram
В мире, Франция, Молдавия, Павел Дуров, Telegram
Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах

Дуров рассказал о Telegram-каналах, которые хотела заблокировать Молдавия

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Каналы, которые хотели подвергнуть цензуре Франция и Молдавия, не нарушали никакие правила, а просто были неугодны властям, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
"Команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Граждане голосуют на избирательном участке на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
На участках в Европе выявили нарушения на выборах в молдавский парламент
Вчера, 14:55
 
В миреФранцияМолдавияПавел ДуровTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала