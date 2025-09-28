https://ria.ru/20250928/durov-2044928777.html

Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах

Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах - РИА Новости, 28.09.2025

Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах

Каналы, которые хотели подвергнуть цензуре Франция и Молдавия, не нарушали никакие правила, а просто были неугодны властям, заявил основатель Telegram Павел... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T14:58:00+03:00

2025-09-28T14:58:00+03:00

2025-09-28T15:02:00+03:00

в мире

франция

молдавия

павел дуров

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767630_0:548:2275:1828_1920x0_80_0_0_6dacfe66319c02d4bf630ebf9e1604b6.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Каналы, которые хотели подвергнуть цензуре Франция и Молдавия, не нарушали никакие правила, а просто были неугодны властям, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "Команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044927609.html

франция

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, молдавия, павел дуров, telegram