Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах
Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах - РИА Новости, 28.09.2025
Дуров рассказал о "проблемных" молдавских Telegram-каналах
Каналы, которые хотели подвергнуть цензуре Франция и Молдавия, не нарушали никакие правила, а просто были неугодны властям, заявил основатель Telegram Павел... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:58:00+03:00
2025-09-28T14:58:00+03:00
2025-09-28T15:02:00+03:00
в мире
франция
молдавия
павел дуров
telegram
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Каналы, которые хотели подвергнуть цензуре Франция и Молдавия, не нарушали никакие правила, а просто были неугодны властям, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "Команда Telegram получила второй список так называемых "проблемных" молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
франция
молдавия
Новости
ru-RU
