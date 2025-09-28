https://ria.ru/20250928/durov-2044926963.html

Дуров отказался цензурировать Telegram-каналы перед выборами в Молдавии

Дуров отказался цензурировать Telegram-каналы перед выборами в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025

Дуров отказался цензурировать Telegram-каналы перед выборами в Молдавии

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отказался цензурировать Telegram-каналы перед президентскими выборами в Молдавии, поскольку мессенджер не удаляет... РИА Новости, 28.09.2025

в мире

молдавия

павел дуров

telegram

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отказался цензурировать Telegram-каналы перед президентскими выборами в Молдавии, поскольку мессенджер не удаляет контент по политическим причинам. В сообщении в своем канале в Telegram Дуров заявил, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. "Мы отказались выполнить этот запрос", - заявил предприниматель. По его словам, Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам. Дуров также пообещал продолжить разоблачать любые попытки оказывать давление на Telegram с целью цензуры.

молдавия

2025

в мире, молдавия, павел дуров, telegram