Дуров отказался цензурировать Telegram-каналы перед выборами в Молдавии
Дуров отказался цензурировать Telegram-каналы перед выборами в Молдавии
2025-09-28T14:53:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отказался цензурировать Telegram-каналы перед президентскими выборами в Молдавии, поскольку мессенджер не удаляет контент по политическим причинам. В сообщении в своем канале в Telegram Дуров заявил, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. "Мы отказались выполнить этот запрос", - заявил предприниматель. По его словам, Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам. Дуров также пообещал продолжить разоблачать любые попытки оказывать давление на Telegram с целью цензуры.
